CNH动态：资金面忧虑稍缓令短期利率回跌，但至月底前看法仍谨慎

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月17日 - 离岸人民币短期利率周二回跌，其中又以隔夜资金跌幅较为明显。市场人士指出，中国央行定向降准让市场对于未来资金面忧虑稍缓，但至月底前气氛仍谨慎。
与银行间流动性相关的CNH同业拆息曲线 ，隔夜利率较前一日下跌逾一个百分点，但落点在本月底的一周期利率仍然高企，反映出市场对于半年结前的资金形势仍不敢大意。
“今天的钱比较好借，利率明显掉下来，”一外资银行人士说，“我们在月底前是不敢掉以轻心的。”
本地时间下午5:50时，经纪商报价的CNH银行间同业拆息隔夜品种 约在1.90-2.00%，上日在3%，最高触及5%，为三周来高点。
一周期品种 报3.00/3.60%，仅较上日尾盘的3.5%小跌。
银行人士指出，一周期拆息为九个主要品种中报价最高，其次是落点跨过6月的两周期拆息 ，反映出市场对于拆息天期的需求仍然是跟着月底前的资金配置。离岸将观察在岸掉期点子，以作为指引。
离岸利率曲线此次先在岸而走高，引发市场诸多猜测，原因也众说分耘。归结交易员说法，上海自贸区细则落实后回流境内渠道扩大，人民币双向波动后离岸贷款需求上升，境内外汇价收敛资金在离岸套利意愿减少等令离岸资金池供需平衡板产生变化。
此外，稍早持有美元负债的企业的相关避险盘，推高美元/CNH远汇曲线，进而牵动其他利率曲线。
同时间，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报955/975，上日在980。上日一度冲破1,000大关至1,040，为去年9月中以来最高。
离岸人民币现汇 尾盘报6.2280，较上日跌83点子或0.13%。
境内人民币兑美元即期 收低0.03%至6.2269。盘间波动区间宽至134个点子。市场供求偏向购汇，但午盘有中资大行结汇 使贬幅收窄。 （完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。