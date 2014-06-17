CNH动态：资金面忧虑稍缓令短期利率回跌，但至月底前看法仍谨慎

路透香港6月17日 - 离岸人民币短期利率周二回跌，其中又以隔夜资金跌幅较为明显。市场人士指出，中国央行定向降准让市场对于未来资金面忧虑稍缓，但至月底前气氛仍谨慎。

与银行间流动性相关的CNH同业拆息曲线 ，隔夜利率较前一日下跌逾一个百分点，但落点在本月底的一周期利率仍然高企，反映出市场对于半年结前的资金形势仍不敢大意。

“今天的钱比较好借，利率明显掉下来，”一外资银行人士说，“我们在月底前是不敢掉以轻心的。”

本地时间下午5:50时，经纪商报价的CNH银行间同业拆息隔夜品种 约在1.90-2.00%，上日在3%，最高触及5%，为三周来高点。

一周期品种 报3.00/3.60%，仅较上日尾盘的3.5%小跌。

银行人士指出，一周期拆息为九个主要品种中报价最高，其次是落点跨过6月的两周期拆息 ，反映出市场对于拆息天期的需求仍然是跟着月底前的资金配置。离岸将观察在岸掉期点子，以作为指引。

离岸利率曲线此次先在岸而走高，引发市场诸多猜测，原因也众说分耘。归结交易员说法，上海自贸区细则落实后回流境内渠道扩大，人民币双向波动后离岸贷款需求上升，境内外汇价收敛资金在离岸套利意愿减少等令离岸资金池供需平衡板产生变化。

此外，稍早持有美元负债的企业的相关避险盘，推高美元/CNH远汇曲线，进而牵动其他利率曲线。

同时间，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报955/975，上日在980。上日一度冲破1,000大关至1,040，为去年9月中以来最高。

离岸人民币现汇 尾盘报6.2280，较上日跌83点子或0.13%。

境内人民币兑美元即期 收低0.03%至6.2269。盘间波动区间宽至134个点子。市场供求偏向购汇，但午盘有中资大行结汇 使贬幅收窄。 （完）

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