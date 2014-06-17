版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 18:51 BJT

更新版 1-香港个股：中信泰富再向腾讯等10位投资者配股筹资共约53亿港元

(新增更多细节)

路透香港6月17日 - 从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富 周二称，再向腾讯 等10位投资者配股筹资共53.48亿港元（6.9亿美元），累计配售股份比例13.37%。

该公司在联交所一份声明称，是次配售对象分别为腾讯旗下Mount Emei、泛海控股 、雅戈尔 、马来西亚富商郭鹤年家族的Kuok (Singapore)以及Kuok Brothers、周大福代理人、East Crimson、奥氏资本管理集团、中国出口信用保险公司和中化香港。认购价与此前签订的投资者一样，为每股13.48港元。

中信泰富上月与15位投资者签订股份认购协议，涉及集资额395亿港元，并获全国社保基金及中国四大商业银行参与。

该公司表示，全部25位投资者合计认购约33.3亿股股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的13.37%，配股金额共约449亿港元。

中信泰富股东会此前通过以2,269.96亿元人民币收购中信股份全部股权，并将易名为“中国中信股份有限公司”，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。

为应付此项收购，中信泰富寻求向机构投资者配售股份集资。

该股今天收升0.15%，报13.26港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐