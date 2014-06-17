更新版 1-香港个股：中信泰富再向腾讯等10位投资者配股筹资共约53亿港元

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透香港6月17日 - 从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富 周二称，再向腾讯 等10位投资者配股筹资共53.48亿港元（6.9亿美元），累计配售股份比例13.37%。
该公司在联交所一份声明称，是次配售对象分别为腾讯旗下Mount Emei、泛海控股 、雅戈尔 、马来西亚富商郭鹤年家族的Kuok (Singapore)以及Kuok Brothers、周大福代理人、East Crimson、奥氏资本管理集团、中国出口信用保险公司和中化香港。认购价与此前签订的投资者一样，为每股13.48港元。
中信泰富上月与15位投资者签订股份认购协议，涉及集资额395亿港元，并获全国社保基金及中国四大商业银行参与。
该公司表示，全部25位投资者合计认购约33.3亿股股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的13.37%，配股金额共约449亿港元。
中信泰富股东会此前通过以2,269.96亿元人民币收购中信股份全部股权，并将易名为“中国中信股份有限公司”，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。
为应付此项收购，中信泰富寻求向机构投资者配售股份集资。
该股今天收升0.15%，报13.26港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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