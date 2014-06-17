全球金融：西班牙央行总裁警告全球资产估值过高，市场存在风险

路透马德里6月17日 - 西班牙央行总裁Luis Linde周二在下议院发表讲话称，随着资产估值升至纪录高位，全球宽松的货币政策以及投资者对收益的追求伴随的风险越来越大。

“在投资者追求收益的背景下，一些资产估值已经处于纪录高位...”Linde称。