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债券 | 2014年 6月 17日 星期二 18:27 BJT

全球金融：西班牙央行总裁警告全球资产估值过高，市场存在风险

路透马德里6月17日 - 西班牙央行总裁Luis Linde周二在下议院发表讲话称，随着资产估值升至纪录高位，全球宽松的货币政策以及投资者对收益的追求伴随的风险越来越大。

“在投资者追求收益的背景下，一些资产估值已经处于纪录高位...”Linde称。

“这样的国际货币和金融市场情况存在风险，易受到货币刺激措施撤出预期导致的急剧变化影响。”(完)
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