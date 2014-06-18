重温稿-台湾货币市场：市场资金持续不均，本周利率高位回落不易

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
* 市场保守心态蔓延，银行有意识缓步垫高利率
* 资金情势不均，短票利率往中位集中
记者 林妙容
路透台北6月17日 - 台湾银行间短率区间周二稳中略带有走扬压力。市场对6月季底的资金情势保守心态蔓延，市场可供流动的资金部位受到限制，令有缺口的金融机构调度难度升高，但利率尚未进一步走高。市场预估本周利率高位将回落不易。
市场交易人士指出，由于货币市场长期处于低利环境，部分银行趁着季底的市场趋紧预期扬升，有意识地缓步拉抬高位成交利率，这使得月内资金虽然充足，但利率高位已渐跟上跨月利率脚步，部分市场人士甚至预估下周有机会触及0.50%的整数关卡。
“今天资金还算平平，但我认为本周三以后就会开始更快反应季底因素。”一位公股银行交易员说。
不过市场对6月底的资金情势看法仍有不一，部分市场人士认为，今年第一季季底市场也曾提前反应季底因素，但到了季底，资金情势反而并不紧俏。也有大型银行的资金调度人士称，6月已不会再较5月缴税季的情况更差。
但从外商银供应资金多数流向大型行库遭放置帐上，以及市场主要资金供应者均暂不提供跨月资金看来，至少本周至下周前半周的资金情势仍难以十分乐观。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，也同于上日。跨月利率拆借高位在0.46%。
**票券商资金缺口不大**
短票市场方面，今日票券商因资金缺口不大，仰赖银行供应资金的压力减轻，得以很快弥平资金缺口，尚不须与银行以过高利率承作。但同一时间，在少量交投中，银行也坚持不再承作低位利率，利率因而往中位集中。
一银行交易员指出，过往票券商透过银行体系取得便宜资金、不断压低利率的做法，已在银行体系形成较为负面的观感，今年起不少银行在季节性因素到来之际，即使市场资金并未趋紧，亦主动上调拆予票券商的拆款利率，或要求承作的短票利率往上加点，以适度反应市场波动。
这使得本周以来短票利率往高位跳升的速度加快，今日虽暂时止稳，但市场尚观察后续情况。
〞票券商现在要自求多福，(季底)银行只能顾自己。〞一银行交易员说。
票券商交易主管则指出，由于银行端的资金取得难度变高，票券商转向民间法人客户、投信及寿险等较为多元的管道调度资金，且将库存票券释出，尽量维持资金缺口不扩大，预料月底利率虽然还有扬升空间，但幅度不至于太大。
今日银行端、投信和寿险的月内自保短票利率趋同，主要成交在0.58-0.59%，和上日相同；银行端跨月短票的成交利率主要落在0.60%，上日在0.59-0.61%。
台湾央行周二公布，共发行1,033亿台币存单，与今日存单到期金额1,036亿相较，存单发行余额减3亿台币。
本周央行存单到期共1兆320.55亿台币，其他交易日落点分别是周三2,323.75亿，周四2,195.8亿以及周五756亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备11亿台币，累计超额准备为负1,102亿台币、加计前期1%的超额准备为985亿台币。
**RP利率持平**
台湾债券市场附买回(RP)利率持稳，但资金多缺不一。交易商指出，为了因应明日较大额的公债及公司债交割款，今日有部分投信与寿险提前解约，令市场资金呈现分布不均的现象。
交易商表示，可以确定的是今日资金不若昨天宽裕。至于月底的资金情势，各家交易商均表示不敢大意，已尽量要求投信/寿险承做跨月的附买回交易。
〞下周应该是会比这周更紧，利率也可能会上来一点点。〞一位证券商交易员说。他补充表示，下周临近月底，也有比本周更大笔的债券将交割，资金情势料将偏向紧张，可能带动利率上扬。
今日有绿意开发 3亿台币转换公司债交割；周三将共有650亿台币公债及公司债将交割，是本周的交割高峰日。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，和上日大致相似；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，均与上日相同。
本周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，本周余日的发行情况为：周三10年期公债400亿台币、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债；周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
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路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%