欧洲汇市：英镑自周一高点下滑，5月通胀数据削弱加息预期

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
英国央行总裁卡尼上周四表示，升息可能比很多人所预期的更早，投资人因而将英国升息时间预期由2015年第一季提前至今年底前。
央行副总裁宾恩的态度，亦加深市场臆测央行政策委员会的内部意见，可能很快转向支持升息。
泰晤士报周二报导，鸽派央行官员迈尔斯也指出，他预期明年5月前将会出现表决支持升息。
“通胀数据将有助减轻积极要求英国央行今年升息的声浪，特别是在上周卡尼的强硬评论，及之后MPC官员的近期谈话，”UKForex主管Alex Edwards称。
“在明天公布会议记录的上次会议上，我们有可能看到有一两票支持升息。英国央行总裁可能是在帮市场作好心理准备，但这个通胀数据会稍微打击今年升息的预期。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/蔡美珍；审校 张涛/王冠中)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。