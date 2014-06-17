欧洲汇市：英镑自周一高点下滑，5月通胀数据削弱加息预期

英国央行总裁卡尼上周四表示，升息可能比很多人所预期的更早，投资人因而将英国升息时间预期由2015年第一季提前至今年底前。

央行副总裁宾恩的态度，亦加深市场臆测央行政策委员会的内部意见，可能很快转向支持升息。

泰晤士报周二报导，鸽派央行官员迈尔斯也指出，他预期明年5月前将会出现表决支持升息。

“通胀数据将有助减轻积极要求英国央行今年升息的声浪，特别是在上周卡尼的强硬评论，及之后MPC官员的近期谈话，”UKForex主管Alex Edwards称。

“在明天公布会议记录的上次会议上，我们有可能看到有一两票支持升息。英国央行总裁可能是在帮市场作好心理准备，但这个通胀数据会稍微打击今年升息的预期。”(完)

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