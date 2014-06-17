新闻稿：对上海浦发银行的展望调整至负面，确认BBB+评级--标普

路透香港6月17日 - 标准普尔评级服务周二宣布，将上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行） 的展望由稳定调整至负面。

以下为新闻稿全文：

标准普尔评级服务今日宣布，将上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行）的展望由稳定调整至负面。与此同时，我们确认对浦发银行长期“BBB+”和短期“A-2”的发债人信用评级，以及长期“cnA+”和短期“cnA-1”的大中华区信用评级体系评级。我们也确认浦发银行优先无抵押票据“BBB+”的长期债务评级和“cnA+”的大中华区信用评级体系长期债务评级。

标准普尔信用分析师梁文祖表示：“我们将浦发银行的展望调整至负面，这是因为我们预期未来两年内信贷损失上升可能削弱浦发银行的个体信用状况。自2013年下半年以来，浦发银行贷款质量的下降速度快于我们的预期。此外，该行信贷增长强劲，这都可能削弱其强劲的风险部位。”

我们认为，未来两年随着浦发银行信贷损失的上升，可能使得该行将信贷损失维持在低于同业水平的难度加大。虽然信贷损失上升，但我们预计浦发银行的信贷损失仍将低于行业平均水平。我们也预计未来两年内浦发银行将维持其稳固的市场地位和适当的财务状况。

若浦发银行的信贷损失问题持续时间较长，且规模较大，以致持平或逊于我们评级的其他国内银行，我们可能下调其评级。若浦发银行的资本状况显着恶化，使得资本与收益降至“疲弱”水平，我们也可能下调其评级。多元化调整前预测的风险调整后资本比率低于5%即表明资本与收益降至疲弱。

若未来12个月内，浦发银行的信贷损失明显下降，使得该行在与其他同业比较时，信贷损失维持在较低水平，我们可能将其展望调整至稳定。我们认为未来两年内评级上调的可能性有限。评级上调的条件包括浦发银行的个体信用状况实现多级上调，且该行还需：（1）维持“强劲”的风险部位；（2）显着提高其资本水平，使得多元化调整前预测的风险调整后资本比率高于7%；和（3）通过业务和地域多元化，显着增强其业务状况。

梁文祖表示：“我们确认浦发银行的评级，这是因为我们预计未来两年内，在中国经济增速放缓的背景下，该行将维持其良好的财务表现。该行2013年和2014年第一季良好的财务表现符合我们的预期。”

依据我们的准则定义，浦发银行的表现依旧支持该行“适当”的业务状况，“一般”的资本与收益，“强劲”的风险部位，“平均水平”的融资和“足够”的流动性。评级还考虑了中国中央政府(AA-/稳定/A-1+; cnAAA/cnA-1+)在必要时提供及时且充分的特别支持的可能性“较高”。对浦发银行的评级较其个体信用状况“bbb-”高两级，反映出该行在“高度支持性”系统中具有“适度系统重要性”的地位。

浦发银行的业务状况反映出该行以资产规模计，作为中国第九大商业银行的地位，截至2014年3月31日该行的的总资产为3.74万亿元人民币。浦发银行的全国经营牌照，及其在贸易融资领域的强劲地位，支持其在中国东部市场公司银行业务方面强劲的品牌知名度。自1992年成立以来，浦发银行维持了稳健的业务增长和利润率记录。我们预计浦发银行将继续维持该记录。

我们预计未来两年内浦发银行多元化调整前风险调整后资本比率将介于5%-7%。我们预计未来两年，由于良好的财务表现和计划中最高300亿元人民币的优先股发行，浦发银行的资本基础可能增强。2014年余下时间内，由于信贷损失上升，以及金融脱媒和激烈的竞争使得息差持续承压，浦发银行财务表现的改善可能逐渐减弱。但我们仍预计2014年浦发银行的净利润将实现个位数增长。