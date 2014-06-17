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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 18:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连涨四日，受原油升势提振

一外资大宗商品经纪公司的交易员称，“当前生产商使用棕榈油生产生物柴油可行。若原油跌破103美元，就没有什么吸引力了，但当前这样肯定有。”

布兰特原油周二守在每桶113美元附近，因市场对石油供应的担忧情绪持续；美国考虑对伊拉克进行空袭，该产油国安全局势正日趋恶化。

厄尔尼诺(圣婴)现象再现东南亚的担忧也支撑棕榈油。乾热的天气会阻碍棕榈树果实的生长。

吉隆坡一交易员称，“我们有点担心天气，厄尔尼诺很可能发生...你看看天气状况的话，比今年年初热了许多。”

不过6月上半月出口数据不佳使得市场涨幅受限。

船货调查机构报告，马来西亚棕榈油出口较一个月前同期下滑约8%至587,000-590,000吨，因中国和欧洲的需求减弱。(完)
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