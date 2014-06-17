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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 19:07 BJT

国际油市：亚洲燃料油粘度价差缩窄至逾两个月低点

路透新加坡6月17日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油粘度价差周二降至逾两个月低点每吨6.50美元，因套利船货减少，抑制了180-cst作为调和油料的使用。

路透数据显示，180-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水1.75美元，较周一下滑0.33美元。

路透先前报导，约有189万吨来自美国和加勒比的燃料油将运抵亚洲，低于预计本月抵达的247万吨。

“市场相当平淡，可能趋跌，”新加坡一交易商称。

来自中国的需求回温速度迟缓。

“整体中国经济并不畅旺，因此看来没有显着的改善，”一中国交易商称。

现货市场有一笔交易，BP向兴隆买进2万吨7月2-6日交运的燃料油，每吨609美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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