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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 19:02 BJT

东南亚股市：种植股提振马来西亚和印尼股市，泰国则因电信股而承压

路透曼谷6月17日 - 马来西亚和印尼股市周二勉力小涨，棕榈油价格上涨提振相关种植类股；而泰国第四代(4G)移动电话执照暂缓拍卖打击该国主要电信商股价，从而拖累大盘。

马来西亚股市 小幅收高0.2%，森那美 股价来到6月5日以来最高。印尼股市 上扬0.5%，中止此前连三日跌势，上涨个股包括Astra Agro Lestari 等。

泰国股市 微幅收低，受电信业龙头Advanced Info Service 和第二大营运商Total Access Communication 股价下挫的打压。

菲律宾股市 下跌0.8%，来到5月30日以来最低水准，连续第三个交易日收低，因外资撤出之际，Ayala Land 和菲律宾长途电话公司(PLDT) 等大型股下滑。

菲律宾证券交易所称外资卖超3.146亿披索(717万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.87 -1.11 -0.26 +9.40 388.37

新加坡 3274.44 -15.82 -0.48 +3.38 3167.43

马来西亚 1874.60 3.02 +0.16 +0.41 1866.96

泰国 1471.02 -0.83 -0.06 +13.27 1298.71

印尼 4909.52 24.06 +0.49 +14.86 4274.18

菲律宾 6704.93 -53.52 -0.79 +13.84 5889.83

越南 572.25 -0.12 -0.02 +13.40 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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