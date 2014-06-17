英国央行：必要时央行将毫不犹豫采取行动节制房市--总裁卡尼

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦6月17日 - 英国央行总裁卡尼在周二公布的央行年度报告中写道，若有必要，英国央行将毫不犹豫采取进一步行动以节制英国房市。
“必要时我们将毫不犹豫采取进一步适当且渐进的行动。”卡尼并表示，英国央行的金融政策委员会(FPC)11月已宣布措施，减少对房市的刺激。
卡尼并警告，可预期的低利率环境可能鼓励“金融市场和家庭的过度冒险行为”。
英国央行这份报告公布当天也逢金融政策委员会开会。市场普遍预期将采取措施遏止风险，以防房价迅速攀升和高负债损及金融稳定。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。