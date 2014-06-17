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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 19:55 BJT

英国央行：必要时央行将毫不犹豫采取行动节制房市--总裁卡尼

路透伦敦6月17日 - 英国央行总裁卡尼在周二公布的央行年度报告中写道，若有必要，英国央行将毫不犹豫采取进一步行动以节制英国房市。

“必要时我们将毫不犹豫采取进一步适当且渐进的行动。”卡尼并表示，英国央行的金融政策委员会(FPC)11月已宣布措施，减少对房市的刺激。

卡尼并警告，可预期的低利率环境可能鼓励“金融市场和家庭的过度冒险行为”。

英国央行这份报告公布当天也逢金融政策委员会开会。市场普遍预期将采取措施遏止风险，以防房价迅速攀升和高负债损及金融稳定。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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