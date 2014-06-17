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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 20:00 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差上扬，受需求提振

路透新加坡6月17日 - 亚洲92-辛烷值汽油裂解价差周二升至每桶8.91美元，为逾两周来最高水准，受到较高等级95-辛烷值和97-辛烷值汽油需求拉升。

摩科瑞买进一批95-辛烷值和一批97-辛烷值汽油船货，各为每桶124.70美元。

路透估算显示，95-辛烷值和97-辛烷值汽油裂解价差分别升至每桶12.31美元和每桶12.46美元，分别较周一上涨2.43美元和2.08美元。

亚洲石脑油裂解价差升至两日高点每吨131.70美元，但交易商称，前景仍疲弱，因亚洲供应充沛。

现货市场有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。

BP向维多买进两笔8月下半月/9月上半月石脑油价差合约，每吨5美元。

摩科瑞向Sietco买进5万桶97-辛烷值汽油船货，7月7-11日装运，每桶124.70美元。

Sietco出售5万桶95-辛烷值汽油船货给摩科瑞，7月2-6日装运，每桶124.70美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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