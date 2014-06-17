国际油市：亚洲10-ppm柴油现货升水降至三个月低点，因供应增加

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港/首尔6月17日 - 亚洲超低含硫量柴油现货升水周二跌至三个月低点，因来自中东和印度的供应增加。
路透数据显示，10-ppm柴油现货升水降至每桶0.88美元，为3月7日以来最低。新加坡交易商称，中东和印度炼厂输出更多船货到亚洲，因欧洲需求低迷。
“仍有供应过剩的情况，多数买家还是采取观望的态度，”该交易商称。
根据路透数据，指标500ppm柴油现货价差盘旋在每桶负0.30美元的四个半月低点。
亚洲今年柴油需求成长幅度料为1998年金融危机以来次低，因经济放缓及补贴缩减，压缩了消费。
新加坡市场今日无柴油和航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。