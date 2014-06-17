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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 20:16 BJT

国际油市：亚洲10-ppm柴油现货升水降至三个月低点，因供应增加

路透香港/首尔6月17日 - 亚洲超低含硫量柴油现货升水周二跌至三个月低点，因来自中东和印度的供应增加。

路透数据显示，10-ppm柴油现货升水降至每桶0.88美元，为3月7日以来最低。新加坡交易商称，中东和印度炼厂输出更多船货到亚洲，因欧洲需求低迷。

“仍有供应过剩的情况，多数买家还是采取观望的态度，”该交易商称。

根据路透数据，指标500ppm柴油现货价差盘旋在每桶负0.30美元的四个半月低点。

亚洲今年柴油需求成长幅度料为1998年金融危机以来次低，因经济放缓及补贴缩减，压缩了消费。

新加坡市场今日无柴油和航煤交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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