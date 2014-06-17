版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 17日 星期二 21:34 BJT

美国热股：Kindred Healthcare提高对Gentiva收购报价，两者盘初涨跌互见

路透6月17日 - 美国医院运营商Kindred Healthcare 提高对收购居家健康照护服务业者Gentiva Health Services 的报价至5.73亿美元，略高于三周前的出价。Kindred目前出价为每股14.50美元现金，较之前提高0.50美元，且较Gentiva周一收盘价溢价3.65%。

Kindred Healthcare周一收报25.74美元，周二盘初下跌3.4%。

Gentiva Health周一收报13.99美元，周二盘初上涨3.6%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐