美国热股：Kindred Healthcare提高对Gentiva收购报价，两者盘初涨跌互见

路透6月17日 - 美国医院运营商Kindred Healthcare 提高对收购居家健康照护服务业者Gentiva Health Services 的报价至5.73亿美元，略高于三周前的出价。Kindred目前出价为每股14.50美元现金，较之前提高0.50美元，且较Gentiva周一收盘价溢价3.65%。