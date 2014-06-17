美国热股：Kindred Healthcare提高对Gentiva收购报价，两者盘初涨跌互见

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透6月17日 - 美国医院运营商Kindred Healthcare 提高对收购居家健康照护服务业者Gentiva Health Services 的报价至5.73亿美元，略高于三周前的出价。Kindred目前出价为每股14.50美元现金，较之前提高0.50美元，且较Gentiva周一收盘价溢价3.65%。
Kindred Healthcare周一收报25.74美元，周二盘初下跌3.4%。
Gentiva Health周一收报13.99美元，周二盘初上涨3.6%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。