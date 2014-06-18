美国各类经济指标总览--2014/6/18

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
美国商务部周三公布，美国第一季经常帐赤字为1,111.6亿美元，为2012年第三季以来最高，第一季经常帐赤字 与GDP之比为2.6%，也是2012年第三季以来最高。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (5月) 6.3 (4月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加21.7 (5月) 增加28.2 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) 持平 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) -0.2 (4月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (5月) +0.6 (4月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (5月) +0.5 (4月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.3 (5月) +0.5 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差472.4 (4月) 逆差441.8 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.6 (5月) -0.3 (4月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (5月) 78.9 (4月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.7 (6月7日当周) 31.3 (5月31日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,300 (5月) 盈余1,069 (4月) 领先指标(%) +0.4 (4月) +1.0 (3月修正值) 个人所得(%) +0.3 (4月) +0.5 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加268.5 (4月) 增加195 (3月修正值) 企业库存(%) +0.6 (4月) +0.4 (3月) 建筑支出(%) +0.2 (4月) +0.6 (3月修正值) 消费者信心 83.0 (5月) 81.7 (4月修正值) 房屋开工(万户) 100.1 (5月) 107.1 (4月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (5月) 105.9 (4月修正值) 成屋销售(万户) 465 (4月) 459 (3月修正值) 新屋销售(万户) 43.3 (4月) 40.7 (3月修正值) 工厂订单(%) +0.7 (4月) +1.5 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.6 (4月修正值) +3.7 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.3 (5月) 55.2 (4月) 供应管理协会制造业指数 55.4 (5月) 54.9 (4月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (4月) +1.1 (3月修正值) 进口物价(%) +0.1 (5月) -0.5 (4月修正值) 出口物价(%) +0.1 (5月) -1.0 (4月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价