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债券 | 2014年 6月 17日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.31

路透华盛顿6月17日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.010 投资 0.030

价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 0.67% 投标倍数 4.31 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,002,209,900 总投标 129,179,918,900 竞争性投标得标 29,742,844,000 非竞争性投标得标 259,365,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/06/19 到期日 2014/07/17 CUSIP码 912796DJ5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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