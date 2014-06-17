表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.31

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿6月17日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.010 投资 0.030
价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 0.67% 投标倍数 4.31 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,002,209,900 总投标 129,179,918,900 竞争性投标得标 29,742,844,000 非竞争性投标得标 259,365,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/06/19 到期日 2014/07/17 CUSIP码 912796DJ5
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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