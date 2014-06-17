欧洲汇市：英镑从近期高位回落，因通胀数据减弱对英央行提前升息的预期

路透伦敦6月17日 - 英镑周二从1.70美元上方的近期峰值回落，此前数据显示英国5月通胀率降幅超过预期，削弱对英国央行将在今年稍晚加息的预期。

英国数据显示通胀下跌至四年半低位后，英镑兑美元 从1.6977美元左右下滑至1.6938美元的日内低位。在欧洲午后交易中，美国公布的通胀升幅强于预期，推高美元，拖累英镑下滑。英镑最新报1.6955美元，日内跌0.2%。

英镑周一升至1.70美元以上，为近五年来首次，因市场越发认为英国央行将在年底前收紧政策。

欧元兑英镑 回吐稍早录得的部份升幅，持平在0.7990英镑，英国通胀报告出炉后一度上升至0.8009英镑。欧元兑英镑周一触及0.7959英镑的20个月低点，因欧元区公债 和英债 收益率差扩大至1997年以来最宽水准，反映出欧洲央行和英国央行货币政策背离。

泰晤士报周二报导，英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，可能将在任期结束前投票支持升息。他说，本月议息会议的纪录可能显示，MPC正接近结束持续五年的低利率政策。

“通胀数据将有助于缓解要求英国央行在今年升息的压力，特别是在上周央行总裁卡尼发表强硬讲话，及之后MPC官员发表讲话予以附和后，”UKForex主管Alex Edwards称。

“在英国央行明天公布的上次会议记录中，我们很可能看到有一两票支持升息。英国央行总裁可能是在帮市场作好提前升息的心理准备，但今日的通胀数据会给今年升息的预期降温。”

分析师表示，近期决策者的讲话基调巩固了周三央行会议记录将显示，决策者通胀立场强硬的预期。(完)

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