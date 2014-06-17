欧洲股市：小幅收高，因企业并购消息带动医疗保健股走强

* FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1,387.75点

* Euro STOXX 50指数攀升0.4%，报3,275.33点

* Shire上涨，提振医疗保健股

* 交易商预期企业并购消息和欧洲央行政策前景将提供支撑

路透伦敦6月17日 - 欧洲股市周二上涨，收复上日失地，因企业并购的新迹象推高大型医疗保健股和制药股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,387.75点，此前两天下跌，从6月稍早触及的六年半高位1,398.65点滑落。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上升0.4%，收报3,275.33点。德国DAX指数 小升0.37%，收报9,920.32点，近期从6月10日触及纪录高位10,033.74点下跌。

丹麦制药商诺和诺德(Novo Nordisk) 和英国同业Shire 等医疗保健股上涨，对FTSEurofirst 300指数扶助最大。

Shire股价劲升3.5%，此前熟悉情况的消息人士对路透表示，在伦敦上市的制药商Shire 已经聘请投资银行花旗 为顾问行，在医疗保健行业的一波并购潮后，预计该公司也将接到收购提议。

过去两日，欧洲股市从数年高位回落，因伊拉克暴力冲突推高油价，拉低航空股和旅游股。

不过，许多交易商表示，欧洲央行新的经济刺激措施出台，应该使欧洲股市任何跌势变得相对短暂。FTSEurofirst 300指数自今年迄今攀升约5%。