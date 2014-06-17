金属期市：期铜上扬，因预期中国将出台进一步刺激措施

* 中国领导人重申今年7.5%的经济成长目标

* 上海铜溢价下滑

* 美国5月房屋开工和建筑许可下滑

路透伦敦6月17日 - 伦敦期铜周二小涨，此前中国领导人重申今年7.5%的经济成长目标，出台进一步刺激措施的憧憬帮助市场摆脱美国楼市数据疲弱的影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,705美元，较昨日收盘水准升0.22%。

中国总理李克强周一表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。此外，中国央行周一实施今年第二次定向下调存款准备金率，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

美国商务部公布，5月房屋开工下降6.5%，年率为100.1万户，低于预估的103.4万户；5月建筑许可减少6.4，年率为99.1万户，低于预估的105.0万户。

不过美国劳工部公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，扣除食品和能源的核心CPI较上月增长0.3%，分别为2013年2月和2011年8月以来最大增幅。

香港大华继显高级矿业分析师Helen Lau说，中国经济成长已因房地产市场疲软而受影响，定向刺激举措应有助于重返正轨。

中国周三将发布5月房价数据。

“政府将持续微调政策为中小企业提供足够融资，以帮助支持整体经济。”她说。

“这些消息从人气角度帮助支撑了铜价，但我并不认为铜市基本面有任何实质性的改善，特别是铜将迎来季节性需求疲弱。”

上海保税区仓库铜溢价下滑，小跌2.5美元，至65-85美元，两周前报约110-125美元。

其他金属方面，三个月期镍 收高2.52%，报19,120美元，三个月期铝 收低0.05%，报每吨1,852美元。三个月期锡 收高0.45%，报每吨22,550美元。

三个月期铅 收涨0.62%，报每吨2,119美元。三个月期锌 攀升0.97%，收报每吨2,124美元。(完)

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