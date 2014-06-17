金属期市：期铜上扬，因预期中国将出台进一步刺激措施

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 中国领导人重申今年7.5%的经济成长目标
* 上海铜溢价下滑
* 美国5月房屋开工和建筑许可下滑
路透伦敦6月17日 - 伦敦期铜周二小涨，此前中国领导人重申今年7.5%的经济成长目标，出台进一步刺激措施的憧憬帮助市场摆脱美国楼市数据疲弱的影响。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,705美元，较昨日收盘水准升0.22%。
中国总理李克强周一表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。此外，中国央行周一实施今年第二次定向下调存款准备金率，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。
美国商务部公布，5月房屋开工下降6.5%，年率为100.1万户，低于预估的103.4万户；5月建筑许可减少6.4，年率为99.1万户，低于预估的105.0万户。
不过美国劳工部公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，扣除食品和能源的核心CPI较上月增长0.3%，分别为2013年2月和2011年8月以来最大增幅。
香港大华继显高级矿业分析师Helen Lau说，中国经济成长已因房地产市场疲软而受影响，定向刺激举措应有助于重返正轨。
中国周三将发布5月房价数据。
“政府将持续微调政策为中小企业提供足够融资，以帮助支持整体经济。”她说。
“这些消息从人气角度帮助支撑了铜价，但我并不认为铜市基本面有任何实质性的改善，特别是铜将迎来季节性需求疲弱。”
上海保税区仓库铜溢价下滑，小跌2.5美元，至65-85美元，两周前报约110-125美元。
其他金属方面，三个月期镍 收高2.52%，报19,120美元，三个月期铝 收低0.05%，报每吨1,852美元。三个月期锡 收高0.45%，报每吨22,550美元。
三个月期铅 收涨0.62%，报每吨2,119美元。三个月期锌 攀升0.97%，收报每吨2,124美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。