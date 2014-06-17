全球金市：下跌，伊拉克带动的涨势消散令焦点转向美联储会议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国CPI数据刺激美元跳涨，金价从三周高位回落
* 焦点在周三结束的美联储政策会议
路透纽约/伦敦6月17日 - 金价周二下跌，从上日触及的三周高位下滑，因美元上涨，以及中东和西方的紧张关系可能缓和，降低了投资者对避险资产的胃纳。
美国消费者物价指数(CPI)上升，不利金市人气，但对美元有利。交易商说，该数据令对美联储将进一步收紧货币政策的预期增强。
投资者也认为毋须急于在黄金对冲，之前美国公布5月房屋开工数据下跌，反映美国经济整体较疲弱。
中东局势的担忧有所缓解，市场焦点转向为期两天的美联储政策会议，预期美联储将进一步缩减购债。周三美联储将发表政策声明。
1630 GMT，现货金 下跌1美元，报每盎司1,270.29美元，之前触及约一周低位1,258.85美元。
美国COMEX-8月期金 下滑4.80美元，报每盎司1,270.50美元。
金价周一触及近三周高位1,284.85美元，对伊拉克战乱作出反应。
西方和伊朗的紧张关系似乎有所缓和，因伊朗和美国磋商伊拉克危机，且伊朗希望结束和西方国家的核争端。
美国劳工部周二公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，为2013年2月以来最大增幅，预估为上涨0.2%，扣除食品和能源的核心CPI较上月增长0.3%，预估为上涨0.2%，为2011年8月以来最大升幅。5月民间部门每周平均实质所得下降0.1%，逊于预估的上升0.2%。
美国商务部公布，5月房屋开工下降6.5%，年率为100.1万户，低于预估的103.4万户；5月建筑许可减少6.4%，年率为99.1万户，低于预估的105.0万户。
现货银 上涨0.3%，报每盎司19.66美元。现货钯金 上涨0.4%，报每盎司812.65美元。现货铂金 上扬0.1%，报每盎司1,430.60美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。