阿根廷评级：标普将阿根廷主权信用评级从ccc+下调至ccc

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透6月17日 - 标普将阿根廷主权信用评级从ccc+下调至ccc-：
* 标普-下调阿根廷评级反映该国外币债务违约的风险很高；
* 标普-阿根廷长期评级的展望为负面，因可能暂停支付利息，或被迫进行债务重组；
* 标普-阿根廷债务展望为负面反映因利息支付可能暂停而进一步调降评级的可能性；
* 标普-美国最高法院驳回了阿根廷政府就美国下级法院作出的对该国不利的判决提起的上诉；
* 标普-美国最高法院的决定使阿根廷可能暂停支付根据纽约州法律欠该国外币公债持有人的本息；
* 标普-尤其是，阿根廷政府在向诉讼债权人偿付本息的同时向重组债券持有人支付利息的能力有限。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。