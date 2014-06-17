阿根廷评级：标普将阿根廷主权信用评级从ccc+下调至ccc

路透6月17日 - 标普将阿根廷主权信用评级从ccc+下调至ccc-：

* 标普-下调阿根廷评级反映该国外币债务违约的风险很高；

* 标普-阿根廷长期评级的展望为负面，因可能暂停支付利息，或被迫进行债务重组；

* 标普-阿根廷债务展望为负面反映因利息支付可能暂停而进一步调降评级的可能性；

* 标普-美国最高法院驳回了阿根廷政府就美国下级法院作出的对该国不利的判决提起的上诉；

* 标普-美国最高法院的决定使阿根廷可能暂停支付根据纽约州法律欠该国外币公债持有人的本息；