纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡跌穿支撑位，可可期货上涨

路透纽约/伦敦6月17日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二大跌，因在跌穿支撑位后有技术性卖出。黄油需求强劲，推动可可期货上探近三年高位，但不成功，令价格缩减涨幅。

ICE原糖期货在交投清淡中下跌。

阿拉比卡咖啡期货扩大跌幅，交投放量，在跌穿多个支撑水平后，引发多头结清头寸。

“咖啡加工商的短期需求得到满足，基金没有真的买入。”NJ Capital的Nick Gentile说。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 劲跌3.85美分，或2.2%，收报每磅1.7195美元，交易商表示，该合约跌穿在1.7390美元、1.7150美元和1.70的支撑位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 下跌29美元，或1.5%，收报每吨1,970美元。

ICE-9月可可合约 收高2美元，或0.06%，报每吨3,108美元，略低于上周触及的近三年高位3,125美元。

可可交易商和巧克力制造商预计，2013/14年将是连全球可可续第二年供应不足，但价格上升很可能刺激供应增加。

LIFFE-9月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,941英镑。

ICE-7月原糖期货 小幅下跌0.04美分，或0.2%，报每磅17.06美分。LIFFE-8月白糖合约 收高3.10美元，或0.7%，报每吨469.90美元(完)

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