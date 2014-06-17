芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，五个交易日内第四日下滑

路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.7%，交易商称，因技术面疲弱，且有迹象显示，美国大豆供应能满足需求直至新收割的大豆入市。

近月大豆合约 跌穿每蒲式耳14美元，触及3月24日来最低。

美国中西部天气状况整体良好，且美国农业部公布的6月中大豆生长优良率为史上同期最好，令市场人士预计今秋大豆丰收，这增加了市场压力。

倍受关注的7月/11月大豆价差SN4-X4下跌至2美元以下，为3月13日来最低。该价差反映目前大豆库存和预期新作大豆供应的状况。

豆粕期货急跌2.6%，至三个月新低，在中国决定停止美国玉米干酒糟进口后，美国本国的饲料供应上升，令豆粕面临更大的竞争，市场压力增加。

豆油期货上升，受助于出脱豆粕/豆油看涨价差交易和空头回补。

7月大豆期货合约 收跌23-1/2美分，报每蒲式耳13.98-1/4美元。

7月豆粕合约 收跌11.7美元，报每短吨450.7美元。7月豆油合约 升0.18美分，报39.68美分。

今日CBOT大豆预估成交量为211,540口，豆粕为94,017口，豆油为100,647口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)