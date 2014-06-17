芝加哥期市：CBOT小麦收高，因跌至数月低点后有低吸买盘

路透6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，因价格下跌至数月低点后有低吸买盘，交易商说。

CBOT-7月小麦 盘中触及2月7日来最低的5.76-3/4美元，之后收涨3/4美分，报每蒲式耳5.81-3/4美元。该合约呈现技术超卖，因从5月6日高位7.44美元累计大跌22%，受累于全球小麦供应不断上升，以及美国小麦出口面临激烈竞争。

美国收割压力限制了小麦期货的涨幅。美国农业部表示，截至周日，冬麦收割率为16%。

罗马尼亚和保加利亚今年小麦收成可能良好，2014/15年小麦出口将可能保持强劲。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.81-3/4美元，上涨3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,677口。(完)

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)