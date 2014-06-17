芝加哥期市：CBOT小麦收高，因跌至数月低点后有低吸买盘

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，因价格下跌至数月低点后有低吸买盘，交易商说。
CBOT-7月小麦 盘中触及2月7日来最低的5.76-3/4美元，之后收涨3/4美分，报每蒲式耳5.81-3/4美元。该合约呈现技术超卖，因从5月6日高位7.44美元累计大跌22%，受累于全球小麦供应不断上升，以及美国小麦出口面临激烈竞争。
美国收割压力限制了小麦期货的涨幅。美国农业部表示，截至周日，冬麦收割率为16%。
罗马尼亚和保加利亚今年小麦收成可能良好，2014/15年小麦出口将可能保持强劲。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.81-3/4美元，上涨3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为134,677口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。