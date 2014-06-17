纽约期市：ICE-12月期棉触及四个半月低位，因预期德州将迎来更多降水

路透纽约6月17日 - 洲际交易所(ICE)指标棉花期货合约周二挫跌至四个半月低位，因预报称美国最大棉花种植州德州将降雨，巩固了新作供应增加的预期。今日成交放量，受套利交易带动。

交投最活跃的12月棉花合约 盘中下挫至76.10美分日内低位，之后缩减跌幅，收跌0.8美分，或1%，报每磅76.32美分。

市场交投热络，套利交易推高7月期棉 至每磅90.37美分日内高位，此为近月合约自5月底来最高水平，之后缩减涨幅，收升2.41美分，或2.7%，报90.06美分。

7月 /12月合约 升水急升至13.74美分，为2011年来最高，之前升水为10.53美分。

市场交投震荡，7月棉花价格急升，市场认为，很可能是将有大量合约交割的证据，这巩固了对近月棉花供应紧张的担忧。7月棉花合约将在7月9日到期。

尽管如此，预计德州降水使棉花增产的预期升温。

交易所数据周一显示，周五ICE棉花库存从上日的418,240包下降至416,692包。路透数据显示，5月时，棉花库存达到431,160包，为10个月高位。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)