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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 06:11 BJT

****日韩经济指标预测--6月18日-6月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    6月16日当周
    
    6月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              5月         --         -0.2%
                            (较上年同期)                          --         -0.3%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           6月         --          正19
    
    6月19日(四)
    暂无重要经济指标
    
    6月20日(五)
    暂无重要经济指标
    
    6月23日当周
    
    6月23日(一)
    暂无重要经济指标
    
    6月24日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                          6月          --         105
    
    6月25日(三)
    暂无重要经济指标
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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