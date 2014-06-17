《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.01 +1.02 +2.27 1939164
搜狐 59.93 +1.26 +2.15 679193
网易 75.70 +0.58 +0.77 638486
百度 178.22 +1.34 +0.76 2054429
台湾
台湾积体电路 21.26 +0.05 +0.24 1910569
联电 2.42 -0.01 -0.41 162296
日月光 6.41 +0.05 +0.79 211126
硅品精密 8.03 -0.14 -1.71 800306
和信超媒体 1.03 -0.01 -0.96 79146
友达 3.78 -0.08 -2.07 119012
中华电信 31.87 -0.05 -0.16 20009
台湾国际航电 60.50 +0.72 +1.20 736641
香港
中国移动 48.82 +0.09 +0.18 111908
中国联通 15.40 +0.02 +0.13 66032
中国电信 49.95 +0.29 +0.58 4609
中芯国际 4.03 -0.04 -0.98 5966
(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。