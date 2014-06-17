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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.01 +1.02 +2.27 1939164

搜狐 59.93 +1.26 +2.15 679193

网易 75.70 +0.58 +0.77 638486

百度 178.22 +1.34 +0.76 2054429

台湾

台湾积体电路 21.26 +0.05 +0.24 1910569

联电 2.42 -0.01 -0.41 162296

日月光 6.41 +0.05 +0.79 211126

硅品精密 8.03 -0.14 -1.71 800306

和信超媒体 1.03 -0.01 -0.96 79146

友达 3.78 -0.08 -2.07 119012

中华电信 31.87 -0.05 -0.16 20009

台湾国际航电 60.50 +0.72 +1.20 736641

香港

中国移动 48.82 +0.09 +0.18 111908

中国联通 15.40 +0.02 +0.13 66032

中国电信 49.95 +0.29 +0.58 4609

中芯国际 4.03 -0.04 -0.98 5966

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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