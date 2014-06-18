亚洲经济：第二季企业信心创逾两年高位，受助于政治变革和中国因素

**新面孔**

亚洲多地出现的政治变动提振了受影响国家的正面情绪，接受调查的全部10家印度企业以及大部分泰国受访企业称前景正面。

这帮助印度这个亚洲第三大经济体赢得100的满分，此前人民党领袖莫迪(Narendra Modi)在5月大选中完胜。

“印度前景正面，因为前政府的执政表现相当糟糕，所有人都预期新政府表现肯定会更好，”法国农业信贷银行驻香港的亚洲(除日本外)资深分析师Dariusz Kowalczyk表示，并指出莫迪在议会拥有绝对多数席位并且赢得民众广泛支持。

“这将让他更容易推进改革，因此企业信心改善。”

5月的军事政变帮助泰国企业信心指数强劲反弹至91，此前持续数月的反政府抗议活动拖累泰国得分自去年底一直维持在负值区域。泰国是东南亚第二大经济体。

军方表示将结束政治动荡局面，扶助经济成长，提振企业及消费者信人。泰国上月消费者信心反弹，为逾一年来首见。

马来西亚企业信心指数自上季的75骤降至67，而菲律宾则持稳于100。

中国企业信心指数自上季的50反弹至67，因当局的“微刺激”政策承诺协助经济平稳渡过转型期，达到今年经济成长的目标。

“中国经济第一季放缓的态势并未延续至第二季，情势似已稳定下来，”Capital Economics分析师Julian Evans-Pritchard表示。

“政府已介入扶持增长，化解了地产行业的部分疲势，令人大为松了口气。”

**资源业评分上升，金融业下滑**

就整个区域看，资源业表现最为强劲，评分创下80的三年高点。房地产业紧随其后，评分自上季的75攀升至79。

船运，食品和建筑业以75的分数位列第三。在建筑业中有一半的企业对前景看法正面，从而带动分数直线上升，第一季的成绩仅有50。

”主要地区目前的房屋建筑市场表现强劲，“James Hardie外联部的副总裁Sean O'Sullivan说道，并指出目前利率相对较低，就业市场强劲以及经济状况表现稳健。该公司在亚洲的主要业务区域是澳洲、新西兰和菲律宾。

表现最为逊色的是金融和零售业。金融业评分自上季的64降至60，零售业的成本增加将分数自75拉低至69.汽车业的得分亦相对疲弱，为67，尽管较上季的50分有大幅提高。(完)