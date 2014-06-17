路透调查：美国上周原油和汽油库存料下降，而馏分油库存可能增加

路透6月17日 - 周二公布的路透调查显示，6月13日止当周美国上周商业原油库存和汽油库存料将减少，但馏分油库存料增加。

九名受访分析师平均预估，上周原油库存平均料下降70万桶。这份调查是在美国能源资料协会(EIA)公布库存周报前进行的。

EIA数据显示，此前一周，美国原油库存减少260万桶，因进口下滑，尽管炼厂产能利用率下滑。

分析师预估上周汽油库存减少10万桶，馏分油库存增加30万桶。

调查显示，上周炼厂产能利用率料上扬0.9个百分点。此前一周炼厂产能利用率下降2.9个百分点至87.9%。

“我们正进入夏季炼油旺季，产能利用率应该会持续在高位，我们预期这将提振原油需求和降低库存，”Confluence Investment Management首席市场策略师Bill O'Grady表示。他预测原油库存将减少150万桶。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库存减少570万桶，库欣库存增加25.5万桶。原油日进口量下降41.1万桶至700万桶。

API数据还显示，上周汽油库存减少4.8万桶，馏分油库存增加53.1万桶。

EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)