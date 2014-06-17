欧洲经济指标预测--6月18日-6月25日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月16日当周 6月18日(三) 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 7.4 6月19日(四) 0730 瑞士三个月目标LIBOR 第二季 0.13% 0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -0.5% +1.3% (较上年同期) +4.3% +6.9% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正3 0 2200 欧元区消费者信心 6月 负6.50 负7.10 6月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 5月 持平 -0.1% (较上年同期) -0.7% -0.9% 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余209 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余188 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出297 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.3% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- +0.3% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.7% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 120 96.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余105.9 6月23日当周 6月23日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 49.6 服务业PMI -- 49.1 综合PMI -- 49.3 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 -- 52.3 服务业PMI -- 56.0 综合PMI -- 55.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 -- 52.2 服务业PMI -- 53.2 综合PMI -- 53.5 6月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差24.25 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 -- 110.4 企业现况指数 -- 114.8 企业预期指数 -- 106.2 0800 意大利薪资通胀(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差16.5 6月25日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 5月 -- 1.72 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 8.5 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 4月 -- -0.20% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.50% 0900 意大利消费者信心指数 6月 -- 106.3 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正16 6月25-30日 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -2.4% 0600 德国零售销售(较前月) 5月 -- -0.9% (较上年同期) -- +3.4% (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。