《美债周三展望》公债收益率上涨，CPI数据令人担心联储立场更强硬

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 公债价格下滑，因通胀高于预期
* CPI数据令投资人担心美联储对通胀更为强硬
* 美联储开始货币政策会议，市场聚焦周三声明
* 美联储买入10.3亿美元2036-2044年到期公债
路透纽约6月17日 - 美国公债价格周二下滑，此前美国公布的5月消费者物价指数(CPI)显示通胀录得逾一年最大升幅，这可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多信心，在本周货币政策会议上采取更强硬的基调。
美国劳工部周二公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，扣除食品和能源的核心CPI较上月增长0.3%，分别为2013年2月和2011年8月以来最大增幅。
随着经济成长持续，低通胀对美联储升息能力上造成了影响。通胀上升可能被视为能给美联储更多政策灵活性，尽管美联储关注的主要通胀指标仍在2%美联储目标之下。
投资人聚焦周三美联储的货币政策声明，预计美联储将宣布继续缩减购债规模。
投资人将仔细研读联邦公开市场委员会(FOMC)的每一位委员对政策何时和多快收紧的预期时间表，以及美联储主席叶伦有关升息或经济闲置的讲话。美联储发布声明后，叶伦将讲话。
自上周四英国央行总裁卡尼意外表示，英国可能成为自2008年金融危机以后首个收紧货币政策的主要经济体后，投资人对央行变得对通胀更为强硬愈发谨慎。
“通胀较市场预期强劲得多，许多投资人认为这可能令明日美联储的基调也更为强硬。”巴克莱全球通膨保值研究部门主管Michael Pond表示。
“美联储对低通胀很有耐心，因他们认为这是受暂时性因素影响，近期数据证明他们是对的。暂时性因素在消退。”Pond表示。
指标10年期公债 跌13/32，收益率报2.65%，周一尾盘报2.60%。
30年期长债 下挫24/32，收益率报3.44%，周一尾盘报3.40%。
对美联储政策高度敏感的两年期公债收益率 也升至4月4日来最高的0.48%。
市场预计美联储还可能下调经济成长预估，如果预期美联储会维持利率在纪录低点更长时间，这可能提振公债价格，刺激新的空头回补。
美联储周二买入10.3亿美元2036-2044年到期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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