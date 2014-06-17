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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 07:34 BJT

****澳新经济指标预测--6月18日-6月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    6月16日当周    
    
    6月18日(三)
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季)
                                                    第一季          +1.2%      +0.9%
                                (根据生产计算，较上年同期)          +3.7%      +3.1%
    
    6月19日(四)
    暂无重要经济数据 
    
    6月20日(五)
    暂无重要经济数据     
        
    6月23日当周
    
    6月23日(一)
    暂无重要经济数据
    
    6月24日(二)
    暂无重要经济数据
    
    6月25日(三)
    暂无重要经济数据(完)
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