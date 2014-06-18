重发-企业并购：周大福企业竞购渣打银行旗下安信信贷

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
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路透香港6月17日 - 周大福企业有限公司董事郑家纯周二表示，公司在竞购渣打银行 旗下的香港消费信贷业务安信信贷。周大福企业为香港富豪郑裕彤家族旗下专门从事投资的公司。
身兼周大福珠宝集团有限公司 董事局主席的郑家纯对记者表示，“目前仍在竞购阶段”。
他称，“这是周大福企业这间私人公司的投资，与上市公司无关，不会影响周大福珠宝的财务实力，”他没有作更多评论。
知情人士上月表示，日本新生银行 和凯雷投资集团 等是进入最后一轮竞购安信信贷的企业。入围的其他竞购公司包括非银行借贷机构Pepper Australia和香港消费金融企业亚洲联合财务，以及周大福企业有限公司。(完)
(编译 于春红; 审校 屈桂娟)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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