中国金融：央行称信贷资产证券化由银行自主发行，毋须行政审批

路透上海6月18日 - 中国央行周二晚间表示，根据金融监管协调机制达成的一致意见，今后信贷资产证券化产品由银行自主发行，包括发行的窗口与时机选择，毋须进行行政审批。鉴于信贷资产证券化涉及货币政策实施与金融市场的协调发展与稳定，应事前报告，这与自主发行并不矛盾。

央行是在近日部分媒体报导“央行叫停平安银行交易所信贷资产证券化项目”一事后，新闻发言人接受媒体采访表达了相关观点的。

“人民银行支持平安银行在上海证券交易所发行信贷资产证券化产品，有关登记托管工作应按照主管部门之前业已商定的模式进行，以保护投资者利益。”央行表示。

2005年经国务院批准，央行牵头成立了信贷资产证券化试点工作协调小组，多年来积极推动信贷资产证券化试点和常规化发展工作。截至2014年5月末，共有23家金融机构发起发行了43单、1793亿元信贷资产证券化产品。