《中国报摘》--中国证券报6月18日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条:
--专家认为，完善退市制度应着重在两方面发力，一是健全退市标准、推进强制退市，二是让市场发挥决定性作用、鼓励和引导自主退市。
* 其他:
--就媒体报道的“央行叫停平安银行交易所信贷资产证券化项目”一事，中国人民银行新闻发言人表示，今后信贷资产证券化产品由银行自主发行，包括发行的窗口与时机选择，毋须进行行政审批；鉴于信贷资产证券化涉及货币政策实施与金融市场的协调发展与稳定，应事前报告，这与自主发行并不矛盾。
--国家发改委公布的《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》提出，加快发展混合所有制经济，推动非国有资本参与中央企业投资和进入特许经营领域。
--根据基金业协会网站的数据，截至2014年5月底，中国境内共有基金管理公司91家、取得公募基金管理资格的证券公司3家，所管理资产合计54,274.03亿元人民币。
--记者获悉，多地省级政府与国家电网公司联手合力推进各自区域内的特高压的开工与建设进度，河北、山东、山西等省的特高压输电线路正迎来密集建设期。
--多家业内机构预测，本轮成品油调价窗口将于6月23日24时开启，上涨概率较大；若落实，将成为年内国内成品油价格的第四次上调。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。