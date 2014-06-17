《香港报摘》--经济日报6月18日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条：
--近期楼市回勇，新盘抢客战急速升温，大埔逸珑湾I、西南九龙GRAND AUSTIN及荃湾环宇海湾三大新盘，合共推出604伙本周六（21日）发售，总市值近百亿港元，将新盘战推向高峰。
* 其他：
--今年上半年有数个大盘推售，令期内一手销售套现额超过530亿港元，但业界人士相信市场仍有承接力消化下半年新盘，并料发展商仍会继续贴市价推盘。
--内地打击贪腐，高端女装珂莱蒂尔（Koradior，新上市编号：03709）指，销情没受影响；惟因品牌纠纷，公司海外拓展受限。接近交易人士称，其国际配售已超购。
--因应占领中环迫近，据消息，积金局上周四（6月12日）去信强积金（Mandatory Provident Fund，简称MPF）受托人，查询若一旦发生占中的后备应变方案。
--去年金价大跌触发抢金潮，带动周大福 全年盈利增长32.1%至72.7亿港元，大致符合市场预期。 本港4月珠宝零售按年大跌近4成，周大福暗示首季销情不理想。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。