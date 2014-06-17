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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报6月18日

* 头版头条：

--近期楼市回勇，新盘抢客战急速升温，大埔逸珑湾I、西南九龙GRAND AUSTIN及荃湾环宇海湾三大新盘，合共推出604伙本周六（21日）发售，总市值近百亿港元，将新盘战推向高峰。

* 其他：

--今年上半年有数个大盘推售，令期内一手销售套现额超过530亿港元，但业界人士相信市场仍有承接力消化下半年新盘，并料发展商仍会继续贴市价推盘。

--内地打击贪腐，高端女装珂莱蒂尔（Koradior，新上市编号：03709）指，销情没受影响；惟因品牌纠纷，公司海外拓展受限。接近交易人士称，其国际配售已超购。

--因应占领中环迫近，据消息，积金局上周四（6月12日）去信强积金（Mandatory Provident Fund，简称MPF）受托人，查询若一旦发生占中的后备应变方案。

--去年金价大跌触发抢金潮，带动周大福 全年盈利增长32.1%至72.7亿港元，大致符合市场预期。 本港4月珠宝零售按年大跌近4成，周大福暗示首季销情不理想。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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