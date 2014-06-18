美国与加拿大经济指标预测--6月18日-6月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月16日当周
6月18日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月13日当周 -- 387.1
再融资指数 -- 1,528.9
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 4月 +0.6% -0.4%
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字969 赤字811
1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- 0.25%
美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) -- 450
6月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月14日当周 31.4 31.7
四周均值(万人) -- 31.525
续请失业金人数(万人) 6月7日当周 260 261.4
1400 美国领先指标 5月 +0.6% +0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 14.0 15.4
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 5月 -- --
6月20日(五)
1230 加拿大CPI(较前月) 5月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.6% -0.1%
1430 美国ECRI经济领先指标 6月13日当周 -- 135.8
6月23日当周
6月23日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 472 465
6月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- +3.5%
1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +6.5%
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月
地区房价指数(较前月) +1.0% +1.2%
(较上年同期) +11.8% +12.4%
未经季节调整20个大都会
地区房价指数(较前月) +1.1% +0.9%
1400 美国消费者信心 6月 83.0 83.0
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 45.0 43.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7
6月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 99.1
1100 美国抵押贷款市场指数 6月20日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国企业获利 第一季修正值 -33.9% -13.7%
1230 美国耐久财订单 5月 +0.2% +0.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
1230 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -1.6% -1.0%
美国最终销售 +0.5% +0.6%
美国民间消费 -- +3.1%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1345 美国Markit综合PMI 6月初值 -- 58.6 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西
兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 朱晓军；审校 徐文焰)