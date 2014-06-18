金砖国家：6月17日股汇市收盘纵览

路透6月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月17日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.18%，收报1,041.61点。
中国股市：沪综指收挫0.9%创近一个月最大跌幅，新股申购前市场趋谨慎
香港股市：收低，金融股和博彩股疲弱拖累大盘
中国汇市：人民币收盘微跌盘间波动较大，短期料持续宽幅震荡
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拉美股市：MSCI明晟拉美股指 周二连续第四日下跌，受伊拉克局势升级的担忧拖累。巴西股指 下跌0.6%。
拉美汇市：拉美货币下滑，因美国通胀数季带动升息前景
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南非股市：微升，但Kumba Iron Ore和Impala Platinum等资源股承压，因现货价格下跌和行业人气呈负面。指标Top-40绩优股指数 升0.22%至45,902点；综合指数 亦上涨0.29%至50,911点。
南非汇市：兰特跟随新兴市场资产普跌之势走软，关注南非总统讲话
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印度股市：小涨，从周一的一周半低点反弹，受助于上游油气公司涨势，由于国际油价飙升，预计将带动其利润率增加。指标BSE指数 涨1.31%，收报25,521.19点；NSE指数 升1.3%，收报7,631.70点。
印度汇市：印度卢比结束两日跌势，从近两个月低点反弹；此前央行据称通过国有银行沽出美元，央行总裁也安抚市场，称准备好迎接外部冲击。卢比兑美元 收报60.03/04，周一为60.1550/1650。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.81%，报727.35点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.54%，至34.8265卢布；卢布兑欧元 跌0.36%，至47.1985卢布。(完)
(整理 朱晓军；审校 于春红)