《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月18日

*工商时报：

--金管会正式启动保险差异化管理，保险局宣布，未来只要符合一定资格的保险公司，其资金运用可以用每月自结数字为基础，保险局主秘施琼华表示，以前只能用前一季或最近一期会计师签证或核阅的数字，未来新制度更贴近各公司实际资金数。

--原定6月底前完成的核四安检工作，确定跳票。经济部坦承，截至目前为止，核四1号机126个系统的再检视，仍有包括消防及电缆管道等二系统未完成移交，经济部强调，基于安全及品质考量，安检工作最快要至7月才完成。

--今年台湾经济成长率(GDP)可望成功登3%。国泰台大研究团队公布最新经济成长率预估，由原先2.98%上修至3.29%，是目前经研单位预估值最高者。

--经济部昨日预告修正的陆籍企业来台设立办事处办法，新办法要求陆企来台设立办事处，必须在大陆正常营运逾三年、最低资本额600万台币，而且必须明确说明在台业务，以避免列在正面表列开放的陆企，抢进台湾设立办事处，却毫无实质功能，成为管理死角。

*经济日报：

--厦门经济特区金融学会会长李伟平在两岸金融论坛上表示，厦门已经搭建完善两岸人民币清算管道，未来将办理跨境人民币双向代理业务，争取扩大NRA帐户(境外机构开立境内外汇帐户, non-resident account)资金使用范围，帐户资金可用于投资理财产品证券市场、转定期存款等等。

--大陆国台办经济局局长徐莽表示，大陆的银行机构在台湾实现了突破，两岸建立货币结算机制，两岸的贸易采用人民币结算比例不断提高。他说，希望两岸关系和平发展，两岸的经济合作和交流能够不断往前推进。

--立法院临时会将连续召开三周，本周起预计花两周时间处理考试院与监察院人事权同意案，立法院长王金平表示，这次临时会只有一周审法案，其中只有三天有委员会，还要处理其他法案，可能来不及处理两岸服贸协议。

--网路、数位内容产业成资本市场新宠，市场传出，宏达电 与日本电信商KDDI 转投资的云端音乐服务商KKBOX，有望获新加坡政府基金淡马锡(Temasek Holdings)投资1亿美元(约30亿台币)，若传言成真，将是台湾相关业者获得资金最高的单一投资案。

--鸿海 董事长郭台铭接受日本媒体专访时表示，他最近与夏普 社长高桥兴三见面，他仍想与夏普合作，如果高桥同意他以市价入股，〞我明天就可以出资〞，保证两年后夏普会变成很优秀的企业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。