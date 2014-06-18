《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月18日

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
*工商时报：
--金管会正式启动保险差异化管理，保险局宣布，未来只要符合一定资格的保险公司，其资金运用可以用每月自结数字为基础，保险局主秘施琼华表示，以前只能用前一季或最近一期会计师签证或核阅的数字，未来新制度更贴近各公司实际资金数。
--原定6月底前完成的核四安检工作，确定跳票。经济部坦承，截至目前为止，核四1号机126个系统的再检视，仍有包括消防及电缆管道等二系统未完成移交，经济部强调，基于安全及品质考量，安检工作最快要至7月才完成。
--今年台湾经济成长率(GDP)可望成功登3%。国泰台大研究团队公布最新经济成长率预估，由原先2.98%上修至3.29%，是目前经研单位预估值最高者。
--经济部昨日预告修正的陆籍企业来台设立办事处办法，新办法要求陆企来台设立办事处，必须在大陆正常营运逾三年、最低资本额600万台币，而且必须明确说明在台业务，以避免列在正面表列开放的陆企，抢进台湾设立办事处，却毫无实质功能，成为管理死角。
*经济日报：
--厦门经济特区金融学会会长李伟平在两岸金融论坛上表示，厦门已经搭建完善两岸人民币清算管道，未来将办理跨境人民币双向代理业务，争取扩大NRA帐户(境外机构开立境内外汇帐户, non-resident account)资金使用范围，帐户资金可用于投资理财产品证券市场、转定期存款等等。
--大陆国台办经济局局长徐莽表示，大陆的银行机构在台湾实现了突破，两岸建立货币结算机制，两岸的贸易采用人民币结算比例不断提高。他说，希望两岸关系和平发展，两岸的经济合作和交流能够不断往前推进。
--立法院临时会将连续召开三周，本周起预计花两周时间处理考试院与监察院人事权同意案，立法院长王金平表示，这次临时会只有一周审法案，其中只有三天有委员会，还要处理其他法案，可能来不及处理两岸服贸协议。
--网路、数位内容产业成资本市场新宠，市场传出，宏达电 与日本电信商KDDI 转投资的云端音乐服务商KKBOX，有望获新加坡政府基金淡马锡(Temasek Holdings)投资1亿美元(约30亿台币)，若传言成真，将是台湾相关业者获得资金最高的单一投资案。
--鸿海 董事长郭台铭接受日本媒体专访时表示，他最近与夏普 社长高桥兴三见面，他仍想与夏普合作，如果高桥同意他以市价入股，〞我明天就可以出资〞，保证两年后夏普会变成很优秀的企业。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%