人民币汇率：未来走势方向仍是双向波动，弹性继续加大--央行专家

路透上海6月18日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏最新表示，人民币汇率未来走势主要方向仍是双向波动，且弹性继续加大，这也是今后资本项下开放条件下，管理短期资本流动所需要的机制。

上海证券报周三报导援引马骏还提到，央行货币政策工具正在经历从数量型工具向价格型工具主导的转型，针对近期金融如何有效支持实体经济问题，应重点关注传导机制问题。

“如果汇率缺乏足够弹性，在内外利差较大的情况下，会导致较多套利资金跨境流动。”马骏称。

他指出，几乎所有发达国家，在采取资本项目开放条件下，都实现了灵活的汇率体制，同时，国内货币政策存在独立性，未来中国也将向这个方向过渡，也就是说，维持汇率较大灵活性，同时国内政策利率独立、不能被外界某个变量所“绑架”。

随着年初以来贬值行情的深化，人民币汇率双向波动元年可谓正式开启，由市场力量决定汇率价格形成的时间亦渐行渐近。

马骏认为，中国经常项目顺差接近正常水平，从这个意义上来讲，人民币汇率接近均衡水平，“当然，在任何时点，汇率究竟距离均衡水平多远，存在不同判断，但与5年、7年前相比，我们已处于更为均衡的水平。”

就人民币单边升值趋势逆转对境外机构的吸引力问题，他表示，赌人民币升值并不是境外投资者持有人民币的唯一原因，只要中国实体经济与境外联系日益密切，采用人民币投资就可以有助于减少交易成本。此外，还存在第三方使用需求。

**利率传导机制是否顺畅**

对于利率如何有效传导、更好地发挥“输血”功能，马骏认为，“这个问题很复杂，在理论上、实证上都要做很多研究工作，相关传导机制涉及很多微观主体。”

他指出，传导机制是否顺畅需要进行深入量化评估，例如理论上，银行资产应该能够在贷款、固定收益产品之间自由配置，而实际上，银行资产配置并没有充分的自由度，目前仍受限于数量性观测、行业性指引等，这也导致固定收益利率、贷款市场利率之间的传导受到一定阻碍。

此外，储户理论上能够在购买国债以及银行存款之间自由选择，且这两种市场利率在一定程度上应趋同，但实际上储户购买国债并不容易、且有数量限制。

另外在考虑了风险、流动性等因素之后，企业以债券市场、银行贷款这两种方式融资的利率应该趋同，但实际上企业发债受限，比如仍需审批。还有，国有企业融资对利率敏感度问题。

“这类似于老年人得心脏病，究竟是哪条血管不通、30%还是40%不畅，需要定量研究，为治疗方案提供依据”。他称。

马骏表示，美国从上世纪80年代后就不再看M2等数量指标，欧洲央行则采取不同模式，作为操作目标，短期盯住短期再贷款利率，且在中长期则弹性关注M3，今后中国也应探讨、寻求更符合国内金融体系特点的模式。

另外就地方政府债自发自还试点，马骏指出，发债地方政府要公布全口径地方资产负债表，对一二级市场进行充分信息披露，具体包括收入和费用的报表，资产负债表，以及三五年的偿债能力的预测等等。