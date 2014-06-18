《台湾重要政经日程》--6月18日

===================今日重要政经消息=============================
6/18(三)
--09:00 立法院全院委员会议。
-- 9:00 宏基 股东会。
--12:00 台湾经济部长张家祝赴〞三三会〞演讲。
--13:30 民进党中执会。
--14:00 国民党中常会。
--14:00 经济部中企处记者会。
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6/19(四)
-- 9:00 宏达电 股东会。
-- 9:10 星展银行亚洲高峰会。
6/20(五)
-- 9:00 开发金控 股东会。
--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。
6/21(六)
-- 9:00 北区经贸国是会议（至22日）。
6/23(一)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。
--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。
--中国国台办主任张志军访问台湾。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
6/25(三)
--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。
6/26(四)
--央行召开第二季全体理监事会。
7/3(四)
--渣打银行/英国金融时报2014台湾经济高峰会。
7/4(五)
--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。
7/7(一)
--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)