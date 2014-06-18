《香港报摘》--其他报纸重要消息6月18日

*明报：
--纵使新世界中国 私有化出乎市场意料之外失败，股价昨日更插近17%，但大行并没有「落井下石」、加踏多一脚。反而，他们认为母公司新世界发展 早前因为新世界中国的私有化计划，成功供股集资130亿港元，可令负债比率获得改善，对集团有正面影响。
--澳门博彩业市场虽然保持增长，但随着基数扩大，贵宾厅市场的增幅显着放缓，个别赌厅中介（叠码）「卷款走路」偶有所闻，永利澳门 及新濠博亚 共6间赌厅叠码近日更传出结业。
*星岛日报：
--花旗集团昨宣布，斥资7亿美元，向会德丰 购入仍在建的九龙东One Bay East全幢大楼，合共21层，创本港历来最大宗单幢物业成交纪录。
*东方日报：
--经营状况继续陷入困局的壹传媒 日前公布全年「劣绩」，除了连续六年不派息外，核心业务全面恶化，部分业务盈利跌幅更超五成，壹传媒股价昨日一度劲挫逾8%。证券分析员指出，壹传媒股价势必继续向下寻底。
--丽新系近年频频举债、高价投地及业绩差劣等负面消息不绝，令人忧虑其财务压力。市值仅10.8亿元的丰德丽 昨日宣布，发行6.5亿元人民币有抵押担保票据。事实上，丽新系近年已连环举债144亿港元。
*文汇报：
--近期一手市场回暖，多个新盘加快推盘，美联物业九龙区董事郭玉满预计，全年九龙区一手注册比率或突破2成水平，有机会创10年新高。他又称，今年一手市场先由西九龙区掀起战幔，下半年到东九龙区成市场焦点，未来将军澳区将会成为九龙区的一手供应重要来源，区内未来将有超过8,000个单位可供应市场。
--马鞍山钢铁 斥资1,300万欧元收购法国瓦顿公司的交易已于5月29日获得法国VALENCIENNES商事法院的批准裁定。
*大公报：
--郑裕彤家族持有周大福企业，持续向外发展，包括斥资约3.9亿港元认购中信泰富 约0.12%股份，更把旗下与伙伴合作发展的博彩业务作为慈善用途。周大福 主席郑家纯表示，集团正与澳洲伙伴筹备在当地发展赌场业务，惟暂未有具体出资计划。（完）
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(整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)