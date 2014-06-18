《路透晚报》--6月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》李克强访英签署逾140亿英镑经贸协议，集中在能源和金融领域

中国总理李克强访问英国期间，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。

--《热点聚焦》督查组检查在即，中国政府部门忙表功稳增长有作为

在中国总理李克强怒斥官员不作为“尸位素餐”，并明确要派中央督查组检查稳增长简政放权落实情况后，中国政府部门--尤其是涉及宏观调控的职能部门正在悄然出现新变化。近期政府部门落实稳增长政策均明显提速，但同时也引发了疑似表功应对将于下周开始的中央督查组检查的质疑。

--中国金融：央行拟创设抵押补充贷款PSL，加强对中长期利率引导--报载

第一财经日报周三报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款；而通过PSL，央行亦能实现对中长期利率的引导。

--中国房地产：官方5月房价两年来首跌，理性调整可能成楼市新常态

中国楼市持续两年的上涨脚步终告停歇，5月官方房价环比首次转为下跌，结合此前公布的1-5月房地产投资销售继续减速，令市场相信中国房地产市场进入调整期，而理性的调整可能成为常态。

--中国金融：中投公司境外投资管理不规范，有损失风险--审计署报告

中国主权财富基金--中国投资有限公司在加大对外投资的同时风险亦凸显。中国审计署周三发布审计报告指出，中投境外投资管理不规范，有的形成损失或面临损失风险，其风险控制、境内所属企业及财务管理等方面也存在一些不规范问题。

--中国金融：工行等首批七家银行启动自由贸易账户业务--央行上海总部

中国人民银行上海总部周三称，工商银行等七家银行与相关企业签订自由贸易账户的开立协议，成为首批启动自由贸易账户业务的金融机构。

--《综述》新兴市场股债偏多格局未变，台湾债市短空有利筹码更集中

新兴市场股、债市因资金潮涌入多呈偏多走势，纵然近日台湾股、债表现脱钩，但市场人士认为，台债走弱应该是筹码结构问题所致，只要低利率环境没变，殖利率逢高还是会吸引终端买盘介入。

--路透调查：台湾5月外销订单料较上年同期增长7.04%，略低于4月增幅

路透访查12名分析师的结果显示，台湾5月外销订单料较上年同期增长7.04%，较4月8.90%的增速略有放缓。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--中国金融：央行称信贷资产证券化由银行自主发行，毋须行政审批

中国央行周二晚间表示，根据金融监管协调机制达成的一致意见，今后信贷资产证券化产品由银行自主发行，包括发行的窗口与时机选择，毋须进行行政审批。鉴于信贷资产证券化涉及货币政策实施与金融市场的协调发展与稳定，应事前报告，这与自主发行并不矛盾。

--中国债市：上交所发布可交换债实施细则，每单实际发行额至少5,000万元

上海证券交易所周二发布《可交换公司债券业务实施细则》，就上市交易、信息披露、换股赎回及停复牌等事宜作出规定，可交换债期限需要一年以上，每单实际发行额不少于5,000万元人民币,正式启动可交换债闸门。

--《中国新债预测》农发行三期债定位料仍低于二级，但现券调整制约需求

中国农业发展银行周四将招标增发三期固息金融债。路透调查显示，现券短期进入调整走势，势必对新债需求形成制约，不过今年以来一级强于二级已成常态，在市场未现转向的情况下，料明日新债定位仍低于二级水平。

--新债招标：中国10年国债中标利率符合预期，投标考核压力助推需求

中国财政部周三招标的10年期固息国债中标利率符合此前预估。近两日债市情绪略趋谨慎，此前国开长债招标也显降温迹象，不过由于季度末国债承销商面临的投标考核压力不小，助推本期债需求，定位小幅低于二级市场。

--中国新债：广东下周一招标发行148亿地方债，首启自发自还获AAA高评级

中国首只自发自还的地方政府债亮相，广东省财政厅周二晚间公告称，将于下周一(23日)招标发行148亿元人民币地方债，期限包括五年、七年和10年；而值得关注的是，作为首只进行评级的地方债，其最终获得AAA的高债项评级。

--中国货币市场：14天回购利率再跳涨，缴税及新股申购等令资金供给显紧

中国银行间资金市场周三隔夜及七天质押式回购利率略涨，而14天期继续跳涨；因缴税、新股申购及后续四大行购汇分红等因素影响，场内资金供应减少，隔夜到14天期的短期资金均显供不应求态势。

--中国债市动态：现券收益率和IRS均反弹，资金趋紧冲抵新债招标影响

中国银行间现券市场周三早盘收益率反弹，交易员指出，虽然10年国债中标结果低于二级，但场内本就存获利回吐需求，加之今日资金面出现的趋紧迹象进一步促卖盘溢出；同期利率互换(IRS)也小步攀升。

--中国债市：交易所隔夜回购尾盘飚升至30%，新股申购影响料持续至下周

中国交易所质押式回购周三尾盘因近期新股申购锁定资金影响，尾盘利率出现飚升，隔夜质押式回购利率最高升至30%，两天期回购最高升至16%，两个品种的最后成交价也均超过15%。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期连续第三天收贬，分红购汇略有助力

人民币兑美元周三连续第三天收贬；中间价跟随隔夜美 元走势微幅下调，跌至近两周低位。盘中交投相对清淡，分红购汇亦助力人民币走贬。

--离岸人民币：台湾主管机关将于下半年上调陆资宝岛债上限额度--消息

两位消息人士周三透露，为让台湾宝岛债市场持续发展，台湾主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。

--中国外汇：银行间外汇市场周四起开展人民币对英镑直接交易

中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

--人民币汇率：未来走势方向仍是双向波动，弹性继续加大--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏最新表示，人民币汇率未来走势主要方向仍是双向波动，且弹性继续加大，这也是今后资本项下开放条件下，管理短期资本流动所需要的机制。

--企业结盟：伦敦证交所与中国银行及农业银行合作促进离岸人民币交易

伦敦证交所周二表示，已与两家中国大型银行签订协议，发展英国离岸人民币业务。

--人民币汇率：5月实际有效汇率环比降0.56%，四个月连降至15个月新低

人民币实际有效汇率指数5月连续第四个月回落。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降0.56%至114.05，创去年2月以来新低。

--离岸人民币：IFC发行首支人民币绿色债券，三年期票息2%

世界银行旗下的国际金融公司（IFC）周三表示，其在伦敦发行一笔三年期人民币债券，将用以支持新兴市场的气候友好投资。这也是首支人民币绿色债券（Green Bond）

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流

中国股市沪综指周三收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。

--中国能源：BP与中海油签署200亿美元液化天然气供应协议

BP首席执行官Bob Dudley在莫斯科的记者会上表示，该公司周二将与中国签署价值约200亿美元的能源供应协议，向中国海洋石油(CNOOC)供应液化天然气(LNG)。

--中国反垄断：商务部禁止马士基等三家航运企业设立网络中心的计划

中国商务部表示，对马士基、地中海航运、达飞3家航运企业设立网络中心经营者集中反垄断审查案做出禁止决定。该案涉及全球最大的三家航运企业开展的一次大规模合作，将对全球航运业产生深远影响。

--中国钢铁：6月上旬重点企业粗钢日产183.26万吨创新高，旬环比由降转增

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，6月上旬重点企业粗钢日产量达183.26万吨，创该数据公布以来新高；旬环比并结束此前连续两旬下降态势，转为增长3.69%。

--中国个股：两创业板公司拟非公开发行股票，尝鲜小额快速再融资

中国证监会正式发布创业板IPO(首次公开发行)和再融资规则一个月后，两上市公司--旋极信息和联创节能公布非公开发行股票预案，积极尝试利用官方规则中新提出的小额快速再融资方式。

--中国新股：中广核电力IPO计划获环保部批准，股数和IPO融资规模仍未披露