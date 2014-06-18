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债券 | 2014年 6月 18日 星期三 09:07 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日      发行种类            宣布日         结算日
 2014/06/19      30年期TIPS          2014/06/12     2014/06/30
 2014/06/23      13和26周期国库券    2014/06/19     2014/06/26
 2014/06/24      52周期国库券        2014/06/19     2014/06/26
 2014/06/24      两年期公债          2014/06/19     2014/06/30
 2014/06/24      四周期国库券        2014/06/23     2014/06/26
 2014/06/25      两年期浮动利率债券  2014/06/19     2014/06/27
 2014/06/25      五年期公债          2014/06/19     2014/06/30
 2014/06/26      七年期公债          2014/06/19     2014/06/30
 2014/06/30      13和26周期国库券    2014/06/26     2014/07/03
 2014/07/01      四周期国库券        2014/06/30     2014/07/03
 2014/07/07      13和26周期国库券    2014/07/03     2014/07/10
 2014/07/08      三年期公债          2014/07/03     2014/07/15
 2014/07/08      四周期国库券        2014/07/07     2014/07/10
 2014/07/09      10年期公债          2014/07/03     2014/07/15
 2014/07/10      30年期公债          2014/07/03     2014/07/15
 2014/07/14      13和26周期国库券    2014/07/10     2014/07/17
 2014/07/15      四周期国库券        2014/07/14     2014/07/17
 2014/07/21      13和26周期国库券    2014/07/17     2014/07/24
 2014/07/22      52周期国库券        2014/07/17     2014/07/24
 2014/07/22      四周期国库券        2014/07/21     2014/07/24
 2014/07/24      10年期TIPS          2014/07/17     2014/07/31
 2014/07/28      13和26周期国库券    2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/28      两年期公债          2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/29      四周期国库券        2014/07/28     2014/07/31
 2014/07/29      五年期公债          2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/30      七年期公债          2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/30      两年期浮动利率债券  2014/07/24     2014/07/31
 2014/08/04      13和26周期国库券    2014/07/31     2014/08/07
 2014/08/05      四周期国库券        2014/08/04     2014/08/07
 2014/08/11      13和26周期国库券    2014/08/07     2014/08/14
 2014/08/12      四周期国库券        2014/08/11     2014/08/14
 2014/08/12      三年期公债          2014/08/06     2014/08/15
 2014/08/13      10年期公债          2014/08/06     2014/08/15
 2014/08/14      30年期公债          2014/08/06     2014/08/15
 2014/08/18      13和26周期国库券    2014/08/14     2014/08/21
 2014/08/19      52周期国库券        2014/08/14     2014/08/21
 2014/08/19      四周期国库券        2014/08/18     2014/08/21
 2014/08/21      五年期公债          2014/08/14     2014/08/29
 2014/08/25      13和26周期国库券    2014/08/21     2014/08/28
 2014/08/26      两年期公债          2014/08/21     2014/09/02
 2014/08/26      四周期国库券        2014/08/25     2014/08/28
 2014/08/27      两年期浮动利率债券  2014/08/21     2014/08/29
 2014/08/27      五年期公债          2014/08/21     2014/09/02
 2014/08/28      七年期公债          2014/08/21     2014/09/02
 2014/09/02      13和26周期国库券    2014/08/28     2014/09/04
 2014/09/03      四周期国库券        2014/09/02     2014/09/04
 2014/09/08      13和26周期国库券    2014/09/04     2014/09/11
 2014/09/09      三年期公债          2014/09/04     2014/09/15
 2014/09/09      四周期国库券        2014/09/08     2014/09/11
 2014/09/10      10年期公债          2014/09/04     2014/09/15
 2014/09/11      30年期公债          2014/09/04     2014/09/15
 2014/09/15      13和26周期国库券    2014/09/11     2014/09/18
 2014/09/16      52周期国库券        2014/09/11     2014/09/18
 2014/09/16      四周期国库券        2014/09/15     2014/09/18
 2014/09/18      10年期TIPS          2014/09/11     2014/09/30
 2014/09/22      13和26周期国库券    2014/09/18     2014/09/25
 2014/09/23      两年期公债          2014/09/18     2014/09/30
 2014/09/23      四周期国库券        2014/09/22     2014/09/25
 2014/09/24      两年期公债          2014/09/18     2014/09/26
 2014/09/24      五年期公债          2014/09/18     2014/09/30
 2014/09/25      七年期公债          2014/09/18     2014/09/30
 2014/09/29      13和26周期国库券    2014/09/25     2014/10/02
 2014/09/30      四周期国库券        2014/09/29     2014/10/02
 2014/10/06      13和26周期国库券    2014/10/02     2014/10/09
 2014/10/07      三年期公债          2014/10/02     2014/10/15   
                                                    
 2014/10/07      四周期国库券        2014/10/06     2014/10/09   
                                                    
 2014/10/08      10年期公债          2014/10/02     2014/10/15   
                                                    
 2014/10/09      30年期公债          2014/10/02     2014/10/15   
                                                    
 2014/10/14      13和26周期国库券    2014/10/09     2014/10/16   
                                                    
 2014/10/15      52周期国库券        2014/10/09     2014/10/16   
                                                    
 2014/10/15      四周期国库券        2014/10/14     2014/10/16   
                                                    
 2014/10/20      13和26周期国库券    2014/10/16     2014/10/23   
                                                    
 2014/10/23      30年期TIPS          2014/10/16     2014/10/31   
                                                    
    
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
    
      
  
 (编译 王翔琼；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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