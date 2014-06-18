台湾货币市场：短率仍逐步抬高，本周资金情势不容乐观

* 市场需求增高，同步拉抬月内/跨月利率

* 本周资金情势料难以纾缓

* 下周资金情势改善仍有一丝机会

记者 林妙容

路透台北6月18日 - 台湾银行间短率周三续有扬升，跨月拆款利率高位跳升。今日市场650亿台币债券交割，令主要资金供应者可流出资金受限，市场在气氛极度保守下，月内利率往区间高位靠拢，跨月拆借利率高位进一步跳升，本周资金情势发展令市场高度关注。

市场交易人士指出，今日大型行库月内及跨月资金均不供应，令市场的保守气氛雪上加霜。不过市场认为央行留存市场的整体资金部位应该足够因应月底/季底的需求，但多数金融机构因过份担忧季底效应，留存帐上不得挪动的资金可能远多于实质需求，令仍有资金缺口的金融机构左右为难。

他们指出，尽管多数金融机构已提前调整、缩窄资金缺口，但小额缺口仍须调度，这使得少数资金供应者议价空间增加，在选择不多的情况下，只要市场资金供应者愿意开价，缺钱机构就会少量拿钱，以减低风险，因而推升利率。

〞其实感觉上应该是不会这么紧的，但缺钱的人就是会紧张。〞一位大型银行交易员说。

市场人士指出，今日两周期的跨月拆借利率高位见0.50%，较上日跳升4基点，由一小型票券商拆入，虽然金额不大，也引起市场注意。

交易员指出，在今日债券交割高峰过后，市场的资金情势还难以快速缓和，主要因为多数银行在半年报的作帐行情考量下，已下了禁止跨月拆出的禁令。但他们认为，下周月底最后一周，仍将有少数银行在季底数字调整大致底定后，有机会释出部分闲置资金，令市场对下周资金情势抱有一丝希望。

本地时间12:24时：

--台币兑美元 暂升5.8分报30.008。

--台湾加权股价指数 跌0.23%，报9,218.89点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.387%；今日区间暂落在0.295-0.395%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，和上日相同；跨月利率拆借高位暂在0.50%，上日在0.46%。

**短票利率持在高位**

短票市场方面，票券商在市场资金供应不多的情况下，即使缺口不大，成交利率仍持在高位，料本周高位回落的机会亦不高。

一大型票券商交易员指出，在跨月资金部分，因银行端几乎没有供给，该机构转向寿险寻求资金，寿险供给成今日主要的资金来源，在过去较为罕见。

〞现在市场就是气氛主导，我们只能被折磨。〞上述交易员说。

另一大型票券商交易主管指出，由于缺口控制得宜，目前尚不到恐慌地步，民间资金及其他法人亦有供应，将持续调整月底的衔接落点，预估尚能平稳度过季底。

今日银行端、投信和寿险的月内自保短票利率趋同，主要成交在0.58-0.59%，和上日相同；银行端、寿险及投信跨月短票的成交利率主要落在0.60%-0.61%，上日在0.60%。

周三央行存单到期2,323.75亿台币，存单发行待稍晚公布。

本周央行存单到期共1兆320.55亿台币，其他交易日落点分别是周四2,195.8亿以及周五756亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备1亿台币，累计超额准备为负1,109亿台币、加计前期1%的超额准备为978亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持稳，受今日大额公债及公司债交割影响，资金分配略有不均，寿险端资金偏弱，惟银行相对宽裕，因此无碍调度。

一证券商交易员表示，今日并未明显感到债券交割的影响，投信还是有来要券，不过承做天期偏短，跨月意愿仍低。由于下周初估有逾900亿台币的公债及公司债交割，且季底效应开始浮现，资金可能偏紧。

〞寿险感觉资金较弱，与债券交割有关。〞一位票券商交易员说。

今日有10年期公债400亿台币、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债交割，是本周的交割高峰日。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，和上日大致相似；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，均与上日相同。

本周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，本周余日的发行情况为：周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。