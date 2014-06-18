台湾央行：共发行2,321.75亿台币存单，存单发行余额减2亿

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透台北6月18日 - 台湾央行周三公布，共发行2,321.75亿台币存单，与今日存单到期金额2,323.75亿相较，存单发行余额减2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,267.75
91天期 0.93 43.00
182天期 1.05 11.00
央行上日共发行1,033亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,778.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1亿台币，累计超额准备为负1,109亿台币、加计前期1%的超额准备为978亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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