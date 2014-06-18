芝加哥期市：丰收预期打压大豆期货连跌第三日，触及近三个月低位

现货玉米 升0.34%至每蒲式耳4.40-1/4美元；前日下跌0.34%，触及2月4日以来低点4.35-1/2美元。
近月小麦合约 涨0.39%至每蒲式耳5.84美元；周二收涨0.13%，盘中触及2月10日以来低点5.76-3/4美元。
据美国农业部(USDA)一周作物条件和进度报告，截止6月15日，美国玉米优良率为76%，创1994年录得77%以来6月中旬的最佳优良率。
大豆优良率下滑1个百分点至73%，跌破分析师预期，但仍是有记录以来6月中旬的最佳优良率。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 584.00 2.25 +0.39% -0.34% 649.10 14
CBOT玉米 440.25 1.50 +0.34% -1.51% 472.54 28
CBOT大豆 1395.75 -2.50 -0.18% -2.10% 1470.39 23
CBOT稻米 $14.62 -$0.03 -0.20% +0.76% $14.93 55
美国原油 $106.67 $0.31 +0.29% -0.22% $103.30 76
汇率
欧元/美元 $1.355 -$0.002 -0.18% +0.04%
美元/澳元 0.933 -0.007 -0.73% -0.72%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚/朱晓军；审校 杜明霞)