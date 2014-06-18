港报财经评论：复星医药布局全面有吸引力--经济日报6月18日

复星医药布局全面有吸引力/ 林瑞芬

中国内地经济及股市暂已保底，港股有条件被推升，但推升前尚在整固反覆中。恒指昨收报23,203，跌0.42%；国指收报10,466，跌0.53%；大市成交额491亿港元。从日线图显示，恒指突破下降轨后之回吐后抽支持，现约在22,800，昨低见23,127，还守于短期关键支持，守之，挑战23,500以至24,000机会犹在。分析股份多年，见证无数股份的起落，有些成败在于市场，有些成败在于管理，有些成败在于国策。只要细心拆解，股票走势的高低分别，其实背后已包含以上元素。

目前拣股一方面先着重防守力，一方面探求转守为攻的动力，中国内地医药医疗股仍是值得关注。观察到只早前一送一红股的四环医药 ，自5月份低位又爬升，距今年3月高位近5.1港元不远，昨收报4.95港元，破顶机会不小，试穿上试5.5港元。集团往绩一向不俗，2013年度纯利接近44%之增长，达13.03亿人民币，每股盈利12.59仙。据Etnet综合预测，今年度每股盈利将可达15.5仙，保持增长之势。

复星集团旗下复星医药 ，持有国药 29.98%股权，复星医药本身亦有医疗服务收入搭配，5月份该股已被纳入MSCI中国指数成分股，认为其远景更佳，更具投资吸引力，逢低收集之选。相信随着内地老龄化趋势，对医疗服务的需求更有上升空间。

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降派息率，中银集资压力减/ 余少文

国企指数继续在10,500点上落，小心短期调整及回试10,000点，至于下调派息比率的中银香港 ，吸引力虽降，但有证券商指，中银股价最牛情况上望35港元，可继续持有。由于中国人民银行否认扩大定向降准范围，A股昨下挫，国企指数亦跌55点或0.5%，收报10,466点，成交额108亿港元，只有20%主板H股可以逆市上升；红筹指数跌5点，收报4,349点，成交额39亿港元。央行在微博回应扩大定向降准范围的报道，重申目前范围是符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。这或是A股昨日回落的原因之一，只是A股静极思动下，除非有重大利淡消息，不认为第二批IPO重启是坏消息，反而下半年应该陆续有好消息，后市是值得憧憬。

只是国指过去一个多星期，持续在10,500点上落，在成交量缩减下，技术指标又营造顶背驰，令想起去年11月底至12月初也出现类似走势，国指升至11,500点水平后呈窄幅上落，当时成交缩减下，技术指标也是顶背驰，国指最后由当时高位11,638点，跌至3月低位9,159点才反弹，4个月累跌21%。由于目前走势跟当时相似，不排除国企指数要调整，但预期调整幅度不大，因为仍憧憬中港股市下半年可以造好。国指去年底调整时，50天线和100天线是重要支持位，故国指短期下跌，9,900至10,100点区间会有支持。至于国指早前升越牛熊分界线后，当时亦希望指数可以回调，待消化短期沽压后，才向上冲。

中国内地经济能否好转，认为是大市能否摆脱闷局的关键；中国内地经济如持续放缓，除了会影响内银股，摩根士丹利（大摩）认为也会影响中银香港的收入，尤其跟中国内地相关的贷款相关拨备或会提升。但中银去年改变派息比率，由2012年或以前的60%至70%，下调至去年的48%，相信是其股价由去年底26港元水平跌至今年3月21港元的原因之一，尽管中银股价过去3个月回升，但随着派息比率下降，今明两年息率约在5厘上下，吸引力确实不及息率约7厘（未扣除股息税）预测息率的中国银行 。(B07)