更新版 1-中国金融：央行拟创设抵押补充贷款PSL，加强对中长期利率引导--报载

* 央行拟创设新基础货币投放工具抵押补充贷款PSL--报载

* 或将逐步取代再贷款

* 通过PSL，加强中长期利率的引导和掌握 (新增更多细节和背景)

路透上海6月18日 - 第一财经日报周三报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款；而通过PSL，央行亦能实现对中长期利率的引导。

报导指出，央行在资金市场价格引导上，日渐建立起了弹性利率走廊框架，但短期利率走廊难以传导到中长期利率水平；创设PSL的目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。

报导并称，PSL这一工具和再贷款非常类似，再贷款是一种无抵押的信用贷款，不过市场往往将再贷款赋予某种金融稳定含义，即一家机构出了问题才会被投放再贷款。出于各种原因，央行可能是将再贷款工具升级为PSL，未来PSL有可能将很大程度上取代再贷款工具，但再贷款依然在央行的政策工具篮子当中。

在中国，有很多信用投放，比如基础设施建设、民生支出类的信贷投放，往往具有政府一定程度担保但获利能力差的特点，如果商业银行基于市场利率水平自主定价、完全商业定价，对信贷较高的定价将不能满足这类信贷需求。

央行PSL所谓引导中期政策利率水平，很大程度上是为了直接为商业银行提供一部分低成本资金，引导投入到这些领域。这也可以起到降低这部分社会融资成本的作用。

央行于2013年初创设了公开市场短期流动性调节工具(SLO)和SLF，与其他货币政策工具相互配合和补充，以进一步增强央行流动性管理的灵活性和主动性，丰富和完善货币政策操作框架。

报导还指出，央行试图建立起中央银行对市场利率的调控机制以稳定短期利率水平，同时还建立中期政策利率以稳定社会融资成本，或者引导融资成本在比较合理的水平上。

“中央银行有许多渠道可以满足市场的资金需求，不一定非得动用存款准备金。因为当央行下调存款准备金率之后，这部分资金的主动权就掌握在了商业银行手中，在目前货币存量较多的情况下，这显然不利于稳定总量。从这个角度说，存款准备金率实际上是可以暂时不动的。”报导引述一位央行人士称。