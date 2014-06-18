港报财经评论：联储局退市下集多风险--信报6月18日

联储局退市下集多风险/ 习广思

联储局议息，继续缩减买债已是市场共识。议息焦点在（1）联储局对美国经济增长前景的预期，在IMF下调增长预测后，当局的取态有否转变；（2）联储局对就业及房地产前景的看法；（3）加息前瞻指引；（4）金融稳定；（5）副主席费尔希（Stanley Fischer）的政策取态。市场人士的目光集中在联储局加息时间的风声，究竟提前还是推迟。其实，近期联储局中人的讨论并不在于加息时间，而是在于金融稳定情况。

联储局主席耶伦及多位委员不下一次提到金融风险，一是有大量资金涌入债券及定息资产市场，已酿成资产泡沫；二是金融市场波动性愈来愈低，看似风平浪静，却可能是暴风雨前夕。联储局认为投资者太过淡定，对风险防范不足，投资者太过冒险，债券资产已炒至狂热地步。因此，联储局将愈来愈关注金融稳定，这也是退市下半场最令联储局头痛的问题。联储局前官员消息指出，联储局正在考虑向债券投资者收取“离场费”，委员们担心即使债券基金的资产属长期持有，但相关基金的投资者可以随时抽资赎回。征收“离场费”的目的是降低债券基金流动性，增加投资赎回成本，防止短时间内有大量资金流出债市。

在联储局眼中，债券基金也是影子银行之一，自2009年以来，流入债券互惠基金的金额达到1万亿美元，他日加息或加息预期升温，随时有大量资金撤出，债券动荡会造成巨大破坏。说白了，联储局很担心加息戳破债券泡沫后，将引发一场大危机，打击经济，去年中债市急挫已是一次“火警演习”。其实，对冲基金都需要缴离场费，且不是每日能够赎回，但金融海啸期间，基金们一样大量抛售债券。到底“离场费”作用有多大？相信最大作用是警告散户不要再把钱投向债券基金。此消息未被证实，且须待美国证监会修改监管规则，不过这些都是后话，这单新闻所揭示的讯息是联储局日益关注金融稳定。(B01)

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买澳纽元英镑，沽欧罗日圆/ 苏子

目前汇市的波幅虽然甚低，但所谓低波幅主要是针对传统主要货币兑美元，至于非美元的货币交叉盘其实仍有一定的波幅。交叉盘一般的炒作方式，主要看两只货币未来息口将会变动的方向而建立仓位。例如英镑及纽元未来的息口走势看升，而澳元亦受惠于姊妹货币纽元而可看好；至于欧罗及日圆未来会受到央行可能进一步推出QE措施而受压，因此市场的主流炒看方式便是买入未来息口货币看升的货币，同时沽出仍受QE措施威胁的欧罗及日圆。因此，在不少以交叉盘少作为主的汇市投资者眼中，目前大方向买入澳元、纽元及英镑，同时沽出欧罗及日圆的交叉盘仓位，将不难取得不俗的回报。

以目前最受市场注目的欧罗兑英镑交叉盘而言，汇价自3月16日的0.84英镑今年高位跌至本周初的0.7957英镑低位，高低波幅为443点子或大约5%；而欧罗兑美元自上月8日的1.3993美元高位跌至本月5日的1.3501美元，高低波幅为492点子或3.5%，以点数计虽然多于欧罗兑英镑，但以百分比计却远远不及，因此，不少看淡欧罗后市的投资者，也会选择以沽出欧罗兑英镑交叉盘来替代沽出欧罗兑美元直盘。目前美元直盘受到投资者忽视而陷入窄幅上落局面，相信与市场仍未肯定美国何时可以正式进入加息周期有关。

本周联储局的议息结果以及主席耶伦的记招若仍然未能为市场提供有关答案，相信美元仍会保持上落市闷局，汇市投资者若要增加多一点收入，看来要主攻非美元的交叉盘货币了。连日来美元兑日圆均在200天平均线附近获得强劲承接力，连伊拉克乱局及美股下挫等利淡因素亦未能迫使汇价顺利破关而下。故稍后伊拉克乱局若有平息迹象，而美股亦因跌不下去而再次掉头回升的话，料美元兑日圆较大机会上破102.8/103日圆关键阻力区，上试周线SAR指标的103.87日圆阻力及3月底的104.13日圆高位阻力。留意因美元兑日圆一直跌不下去，配合美汇指数的日线图ADX线已见明显上升至两条Di线以上，故小心美元整体走势短期内存在结束上落闷局后将大幅走高的可能。(B17)