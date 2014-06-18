更新版2-中国房地产：官方5月房价两年来首跌，理性调整可能成楼市新常态

* 70个大中城市房价同比升5.6%，环下跌0.2%

* 房地产持续上涨两年后面临高位回调

* 业内认为楼市属于正常调整

* 宏观经济将受拖累，稳增长政策料将对冲

路透北京6月18日 - 中国楼市持续两年的上涨脚步终告停歇，5月官方房价环比首次转为下跌，结合此前公布的1-5月房地产投资销售继续减速，令市场相信中国房地产市场进入调整期，而理性的调整可能成为常态。

中国统计局数据显示，5月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升5.6%，连涨17个月，但涨幅缩窄至去年4月来最小；环比则下跌0.2%，上次下跌是2012年的5月。

“目前市场调整是理性的调整，这种调整今后会是常态。“中国房地产协会副秘书长何琦表示，但他同时称并不担心房价会大幅下跌或者崩盘， 因为需求还是存在。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟在就5月房价数据解读时称，部分城市由于库存压力较大，加上近期市场预期不明，购房者持观望情绪，一些房企推出促销优惠，导致房价有所下降。

今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见明显好转。上海易居房地产研究院报告就指出，5月份一二三线城市房价环比同步下跌，二手房价格同样由涨转跌，市场整体步入降幅区间。

此前其它机构公布的数据也显示延续两年的房价升势已开始动摇。中国指数研究院公布的5月份百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。

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一线城市的房价表现也出现分化，上海和深圳5月房价环比分别下跌0.3%和0.2%，均为约两年来首次下跌。5月北京房价仍环比上涨0.2%，广州则为持平。

**楼市不至于崩盘**

从中长期来看，房地产需求的高增长状态接近尾声，今年楼市将注定会是一个调整之年。但不论是从需求，还是行业资金面来看，都说明中国楼市的放缓只是正常的调整，房价全面下跌的可能性不大，更不会崩盘。

住建部总经济师冯俊日前曾表示，整体而言当前房地产指标大多是正常的，楼市属于正常调节，政府仍将坚持分类调控的原则，保护消费需求、遏制投资需求。

“当前的自住性需求量仍很大...同时未来城镇化的发展，稳定的经济增长以及消费结构的升级，仍将为房地产市场发展提供空间。”住建部政策研究中心主任秦虹说。

央行5月货币信贷数据也可以印证需求不减这一点。据央行数据，5月居民户和企业户的中长期贷款均有增长，特别是居民户中长期贷款不降反升，表明居民对房产的需求仍在。此外，房地产企业的资金链条也没有出现紧张迹象。

政府今年以来出台一系列微刺激政策来托底经济，而5月宏观数据亦验证这些稳增长措施确实起到了效果，经济呈现企稳回暖迹象。虽然目前来看房地产仍会是未来经济的“负重”，但随着财政支出加速、基建投资对冲、外需继续回暖，下半年经济不用过度悲观。

从政策角度来看，摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为宏观政策的调整会继续采取“对症下药”的模式进行。“短期而言，财政政策会侧重于财政开支的前置，以及降低行政开支的构成比重，加大对基础设施、经济适用房、社会福利、服务部门以及小企业的扶持力度。”朱海斌说。